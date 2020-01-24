Германия

Football.ua анонсирует матчи 19-го тура немецкой Бундеслиги.

Гонка за серебряную салатницу продолжается, и в новом туре лидеры будут играть как между собой в очных противостояниях, так и постараются преодолеть сопротивление коллективов из нижней половины турнирной таблицы. Лейпциг постарается сохранить дистанцию от конкурентов в игре против Айнтрахта, Боруссия Д примет на своем поле Кельн, а Гладбах — Майнц, и многое другое.

19-й тур:

Боруссия Д — Кельн

Пятница, 24 января, Сигнал Идуна Парк, 21:30. Прямая трансляция на Футбол 2

Дортмундцы ударно начали вторую половину сезона. В первом матче 2020-го года "шмели" крупно обыграли крепкий Аугсбург на и поле, а сам поединок запомнился, в первую очередь, голевой феерией новичка Боруссии Эрлинга Холанда, который забил три гола, выйдя на поле лишь на 56-й минуте. Теперь же команда Фавра готовится развить успех в игре против Кельна.

"Козлы", хоть и остаются очевидными аутсайдерами в матче, сейчас набрали приличный ход, добыв четыре победы кряду. Да, Кельн побеждал серьезных соперников на своем пути, но удастся ли противостоять Боруссии — вопрос открытый.

Ориентировочные составы:

Дортмунд: Бюрки — Хакими, Аканджи, Хуммельс, Геррейро — Витцель, Брандт — Санчо, Ройс, Азар — Холанд

Кёльн: Хорн — Эхизибу, Борнов, Чихос, Каттербах — Шкири, Гектор — Тильманн, Ут, Якобс — Кордоба

Не сыграют: Дилэйни, Загаду — Собех

прогноз 2:0

Боруссия М — Майнц

Суббота, 25 января, Боруссия Парк, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Если рассматривать фаворитов на победу в Бундеслиге, то "жеребцы" не кажутся претендентами номер один. Команда Розе довольно регулярно теряет очки на выезде, а удачные выступления в родных стенах лишь отчасти компенсируют утраченные позиции. Тем не менее, у Гладбаха все еще остаются отличные шансы побороться за высшие места, но для этого следует не допустить осечку в грядущей игре против Майнца. "Карнавальники" неудачно стартовали в 2020 году и, вероятно, сейчас для Боруссии отличный шанс, чтобы добыть три очка.

Ориентировочные составы:

Гладбах: Зоммер — Джонсон, Гинтер, Эльведи, Вендт — Нойхаус, Крамер, Закария — Плеа, Эмболо, Тюрам

Майнц: Центнер — Брозински, Сент-Джаст, Ниахате, Мартин — Баку, Латца — Эзтунали, Боэциус, Куайсон — Матета

Не сыграют: Бенсебаини, Янтче, Лайнер — Белл, Фернандес

прогноз 2:1

Вольфсбург — Герта

Суббота, 25 января, Фольксваген Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Обе команды одинаково неудачно начали вторую половину чемпионата, и судить о том, в каких кондициях находятся коллективы после отпуска, сказать довольно сложно. Вольфсбург проиграл на выезде Кельну, а Герта дома пропустила четыре гола от Баварии. Тем не менее, если анализировать прошедшие поединки команд, то берлинцы, до первого пропущеного гола в игре против мюнхенцев, выглядили вполне достойно. С другой стороны, Вольфсбург имеет хорошую статистику матчей против Герты.

Ориентировочные составы:

Вольфсбург: Кастеель — Мбабу, Тиссеран, Брукс, Руссиьон — Шлагер, Гилавоги, Арнольд — Штеффен, Вегхорст, Брекало

Герта: Ярштайн — Клюнтер, Рекик, Торунарига, Платтенхардт — Асацибар — Вольф, Дарида, Груич, Дилросун — Лукебакио

Не сыграют: Камачо — Бойата

прогноз 0:1

Айнтрахт — Лейпциг

Суббота, 25 января, Коммерцбанк Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Поединок с очень интересной вывеской. Лейпциг сейчас безусловный лидер и, пожалуй, фаворит в борьбе за серебряную салатницу. Команда Наггельсмана довольно легко преодолевает соперников уровнем ниже, но с Айнтрахтом не все так однозначно. Да, "орлы" отвратительно завершили первую половину сезона, но в первом матче нового года обыграли на выезде Хоффенхайм, да и в предстоящей встрече команда Хюттера будет играть в родных стенах. Вероятно, Айнтрахт сумеет навязать борьбу сильному сопернику.

Ориентировочные составы:

Франкфурт: Трапп — Туре, Абрахам, Хинтереггер, Н'Дика — Чендлер, Соу, Роде, Костик — Гачинович — Дост

Лейпциг: Гулачи — Мукиеле, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг — Адамс, Лаймер, Нкунку — Сабитцер, Шик, Вернер

Не сыграют: Фернандес, Русс, Торро — Орбан, Кунья

прогноз 2:2

Фрайбург — Падерборн

Суббота, 25 января, Шварцвальд, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Сенсационные "грифы" продолжают бороться за право сыграть в еврокубках. Да, команда Штрайха далеко не фаворит в этой борьбе, но до экватора чемпионата Фрайбург удивлял и, вероятно, сумеет продолжить это делать и в дальнейшем. В этот раз в гости приедет Падерборн. "Черно-синие", хоть и уверенно закрепились на последнем месте в таблице, довольно часто доставляют соперникам много проблем.

Ориентировочные составы:

Фрайбург: Шволов — Гульде, Кох, Хайнц — Шмид, Хаберер, Хефлер, Гюнтер — Квон, Петерсен, Хелер

Падерборн: Зингерле — Янс, Килиан, Шонлау, Коллинз — Сабири, Гьясула, Василиадис — Прёгер, Србени, Антви-Аджей

Не сыграют: Йонг, Кюбнер

прогноз 1:1

Унион — Аугсбург

Суббота, 25 января, Ан дер Альтен Форстерай, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Битва середняков турнирной таблицы. Обе команды также начали год с поражений, но в соперниках были грозные Лейпциг и Боруссия Д. В первом круге Унион сумел набрать свои самые первые очки в истории Бундеслиги именно в выездном поединке против Аугсбурга. В общем-то, оба коллектива пребывают в неплохой форме, но фаворитом, пожалуй, можно назвать "фуггеров" — очень неплохо команда играет с коллективами своего уровня.

Ориентировочные составы:

Унион: Гикиевич — Фридрих, Суботич, Паренсен — Триммель, Гентнер, Андрич, Ленц — Ингварцен, Бультер — Андерссон

Аугсбург: Кобек — Лихтштайнер, Гуволеу, Йедвай, Макс — Хедира, Байер — Рихтер, Лёвен, Варгас — Нидерлехнер

Не сыграют: Гогия, Меес, Шмидебах — Яго

прогноз 0:3

Бавария — Шальке

Суббота, 25 января, Альянц Арена, 19:30. Прямая трансляция на канале Футбол 1

Подробный анонс центрального поединка 19-го тура читайте на Football.ua в день матча.

Вердер — Хоффенхайм

Воскресенье, 26 января, Везерштадион, 16:30. Прямая трансляция на Футбол 1

Вердер постепенно приходит в себя. После жуткой череды неудач и продолжающейся эпидемии травм бременцы наконец смогли добыть три очка, на выезде обыграв другого аутсайдера турнира — Фортуну. Хоффенхайм, в свою очередь, продолжает оставаться чуть ли не самой нестабильной командой турнира. "Деревенским" не доставляет труда обыграть дома Дортмунд, а затем проиграть в родных стенах ослабленному Айнтрахту. Кто же сумеет добыть для себя результат в грядущей очной встрече — вопрос открытый.

Ориентировочные составы:

Бремен: Павленка — Велькович, Фогт, Топрак — Биттенкур, Эггештайн, Шахин, Клаассен, Фридль — Сарджент, Рашика

Хоффенхайм: Пентке — Пош, Нордтвейт, Хюбнер, Сков — Руди, Грилиш, Гейгер — Даббур, Крамарич, Баумгартнер

Не сыграют: Августинссон, Баргфреде, Фуллкруг, Гебре Селассие, Ланг, Мовальд, Мойзандер — Бауманн, Белфодил

прогноз 3:1

Байер — Фортуна

Воскресенье, 26 января, БайАрена, 19:00. Прямая трансляция на Футбол 2

Леверкузенцы активно стараются навязать борьбу за зону Лиги чемпионов. Откровенно, конкуренты в лице Боруссии Д, Гладбаха и Шальке на данный момент кажутся более стабильными, но Байер вполне уверенно начал вторую половину чемпионата, разгромив на выезде Падерборн. Впрочем, Фортуну также сложно назвать сильным соперником — дюссельдофцам предстоит борьба за выживание и противостоять "фармацевтам" на их поле будет трудно.

Ориентировочные составы:

Леверкузен: Градецки — Л. Бендер, Та, С. Бендер, Вайзер — Баумгартлингер, Демирбай — Беллараби, Хавертц, Диаби — Фолланд

Дюссельдорф: Кастенмайер — Циммерманн, Айхан, Хоффманн, Зуттнер — Бодзек, Моралес — Скшибски, Томми, Ковнацки — Хеннингс

Не сыграют: Арангуис, Паласиос, Паулиньо — Камаран

прогноз 2:0

Таблица: