Гонка за серебряную салатницу продолжается, и в новом туре лидеры будут играть как между собой в очных противостояниях, так и постараются преодолеть сопротивление коллективов из нижней половины турнирной таблицы. Лейпциг постарается сохранить дистанцию от конкурентов в игре против Айнтрахта, Боруссия Д примет на своем поле Кельн, а Гладбах — Майнц, и многое другое.

19-й тур:

21:30 Боруссия Д Боруссия Д -:- Кельн Кельн  

25 ЯНВАРЯ 2020

16:30 Боруссия М Боруссия М -:- Майнц Майнц  
16:30 Вольфсбург Вольфсбург -:- Герта Герта  
16:30 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт -:- РБ Лейпциг РБ Лейпциг  
16:30 Фрайбург Фрайбург -:- Падерборн Падерборн  
16:30 Унион Берлин Унион Берлин -:- Аугсбург Аугсбург  
19:30 Бавария Бавария -:- Шальке Шальке  

26 ЯНВАРЯ 2020

16:30 Вердер Вердер -:- Хоффенхайм Хоффенхайм  
19:00 Байер Байер -:- Фортуна Фортуна

Боруссия Д — Кельн
Пятница, 24 января, Сигнал Идуна Парк, 21:30. Прямая трансляция на Футбол 2

Дортмундцы ударно начали вторую половину сезона. В первом матче 2020-го года "шмели" крупно обыграли крепкий Аугсбург на и поле, а сам поединок запомнился, в первую очередь, голевой феерией новичка Боруссии Эрлинга Холанда, который забил три гола, выйдя на поле лишь на 56-й минуте. Теперь же команда Фавра готовится развить успех в игре против Кельна.

"Козлы", хоть и остаются очевидными аутсайдерами в матче, сейчас набрали приличный ход, добыв четыре победы кряду. Да, Кельн побеждал серьезных соперников на своем пути, но удастся ли противостоять Боруссии — вопрос открытый.

Ориентировочные составы:

Дортмунд: Бюрки — Хакими, Аканджи, Хуммельс, Геррейро — Витцель, Брандт — Санчо, Ройс, Азар — Холанд

Кёльн: Хорн — Эхизибу, Борнов, Чихос, Каттербах — Шкири, Гектор — Тильманн, Ут, Якобс — Кордоба

Не сыграют: Дилэйни, Загаду — Собех

footballпрогноз 2:0

Боруссия М — Майнц
Суббота, 25 января, Боруссия Парк, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Если рассматривать фаворитов на победу в Бундеслиге, то "жеребцы" не кажутся претендентами номер один. Команда Розе довольно регулярно теряет очки на выезде, а удачные выступления в родных стенах лишь отчасти компенсируют утраченные позиции. Тем не менее, у Гладбаха все еще остаются отличные шансы побороться за высшие места, но для этого следует не допустить осечку в грядущей игре против Майнца. "Карнавальники" неудачно стартовали в 2020 году и, вероятно, сейчас для Боруссии отличный шанс, чтобы добыть три очка.

Ориентировочные составы:

Гладбах: Зоммер — Джонсон, Гинтер, Эльведи, Вендт — Нойхаус, Крамер, Закария — Плеа, Эмболо, Тюрам

Майнц: Центнер — Брозински, Сент-Джаст, Ниахате, Мартин — Баку, Латца — Эзтунали, Боэциус, Куайсон — Матета

Не сыграют: Бенсебаини, Янтче, Лайнер — Белл, Фернандес

footballпрогноз 2:1

Вольфсбург — Герта
Суббота, 25 января, Фольксваген Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Обе команды одинаково неудачно начали вторую половину чемпионата, и судить о том, в каких кондициях находятся коллективы после отпуска, сказать довольно сложно. Вольфсбург проиграл на выезде Кельну, а Герта дома пропустила четыре гола от Баварии. Тем не менее, если анализировать прошедшие поединки команд, то берлинцы, до первого пропущеного гола в игре против мюнхенцев, выглядили вполне достойно. С другой стороны, Вольфсбург имеет хорошую статистику матчей против Герты.

Ориентировочные составы:

Вольфсбург: Кастеель — Мбабу, Тиссеран, Брукс, Руссиьон — Шлагер, Гилавоги, Арнольд — Штеффен, Вегхорст, Брекало

Герта: Ярштайн — Клюнтер, Рекик, Торунарига, Платтенхардт — Асацибар — Вольф, Дарида, Груич, Дилросун — Лукебакио

Не сыграют: Камачо — Бойата

footballпрогноз 0:1

Айнтрахт — Лейпциг
Суббота, 25 января, Коммерцбанк Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Поединок с очень интересной вывеской. Лейпциг сейчас безусловный лидер и, пожалуй, фаворит в борьбе за серебряную салатницу. Команда Наггельсмана довольно легко преодолевает соперников уровнем ниже, но с Айнтрахтом не все так однозначно. Да, "орлы" отвратительно завершили первую половину сезона, но в первом матче нового года обыграли на выезде Хоффенхайм, да и в предстоящей встрече команда Хюттера будет играть в родных стенах. Вероятно, Айнтрахт сумеет навязать борьбу сильному сопернику.

Ориентировочные составы:

Франкфурт: Трапп — Туре, Абрахам, Хинтереггер, Н'Дика — Чендлер, Соу, Роде, Костик — Гачинович — Дост

Лейпциг: Гулачи — Мукиеле, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг — Адамс, Лаймер, Нкунку — Сабитцер, Шик, Вернер

Не сыграют: Фернандес, Русс, Торро — Орбан, Кунья

footballпрогноз 2:2

Фрайбург — Падерборн
Суббота, 25 января, Шварцвальд, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Сенсационные "грифы" продолжают бороться за право сыграть в еврокубках. Да, команда Штрайха далеко не фаворит в этой борьбе, но до экватора чемпионата Фрайбург удивлял и, вероятно, сумеет продолжить это делать и в дальнейшем. В этот раз в гости приедет Падерборн. "Черно-синие", хоть и уверенно закрепились на последнем месте в таблице, довольно часто доставляют соперникам много проблем. 

Ориентировочные составы:

Фрайбург: Шволов — Гульде, Кох, Хайнц — Шмид, Хаберер, Хефлер, Гюнтер — Квон, Петерсен, Хелер

Падерборн: Зингерле — Янс, Килиан, Шонлау, Коллинз — Сабири, Гьясула, Василиадис — Прёгер, Србени, Антви-Аджей

Не сыграют: Йонг, Кюбнер

footballпрогноз 1:1

Унион — Аугсбург
Суббота, 25 января, Ан дер Альтен Форстерай, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Битва середняков турнирной таблицы. Обе команды также начали год с поражений, но в соперниках были грозные Лейпциг и Боруссия Д. В первом круге Унион сумел набрать свои самые первые очки в истории Бундеслиги именно в выездном поединке против Аугсбурга. В общем-то, оба коллектива пребывают в неплохой форме, но фаворитом, пожалуй, можно назвать "фуггеров" — очень неплохо команда играет с коллективами своего уровня.

Ориентировочные составы:

Унион: Гикиевич — Фридрих, Суботич, Паренсен — Триммель, Гентнер, Андрич, Ленц — Ингварцен, Бультер — Андерссон

Аугсбург: Кобек — Лихтштайнер, Гуволеу, Йедвай, Макс — Хедира, Байер — Рихтер, Лёвен, Варгас — Нидерлехнер

Не сыграют: Гогия, Меес, Шмидебах — Яго

footballпрогноз 0:3

Бавария — Шальке
Суббота, 25 января, Альянц Арена, 19:30. Прямая трансляция на канале Футбол 1

Подробный анонс центрального поединка 19-го тура читайте на Football.ua в день матча.

Вердер — Хоффенхайм
Воскресенье, 26 января, Везерштадион, 16:30. Прямая трансляция на Футбол 1

Вердер постепенно приходит в себя. После жуткой череды неудач и продолжающейся эпидемии травм бременцы наконец смогли добыть три очка, на выезде обыграв другого аутсайдера турнира — Фортуну. Хоффенхайм, в свою очередь, продолжает оставаться чуть ли не самой нестабильной командой турнира. "Деревенским" не доставляет труда обыграть дома Дортмунд, а затем проиграть в родных стенах ослабленному Айнтрахту. Кто же сумеет добыть для себя результат в грядущей очной встрече — вопрос открытый.

Ориентировочные составы:

Бремен: Павленка — Велькович, Фогт, Топрак — Биттенкур, Эггештайн, Шахин, Клаассен, Фридль — Сарджент, Рашика

Хоффенхайм: Пентке — Пош, Нордтвейт, Хюбнер, Сков — Руди, Грилиш, Гейгер — Даббур, Крамарич, Баумгартнер

Не сыграют: Августинссон, Баргфреде, Фуллкруг, Гебре Селассие, Ланг, Мовальд, Мойзандер — Бауманн, Белфодил

footballпрогноз 3:1

Байер — Фортуна
Воскресенье, 26 января, БайАрена, 19:00. Прямая трансляция на Футбол 2

Леверкузенцы активно стараются навязать борьбу за зону Лиги чемпионов. Откровенно, конкуренты в лице Боруссии Д, Гладбаха и Шальке на данный момент кажутся более стабильными, но Байер вполне уверенно начал вторую половину чемпионата, разгромив на выезде Падерборн. Впрочем, Фортуну также сложно назвать сильным соперником — дюссельдофцам предстоит борьба за выживание и противостоять "фармацевтам" на их поле будет трудно.

Ориентировочные составы:

Леверкузен: Градецки — Л. Бендер, Та, С. Бендер, Вайзер — Баумгартлингер, Демирбай — Беллараби, Хавертц, Диаби — Фолланд

Дюссельдорф: Кастенмайер — Циммерманн, Айхан, Хоффманн, Зуттнер — Бодзек, Моралес — Скшибски, Томми, Ковнацки — Хеннингс 

Не сыграют: Арангуис, Паласиос, Паулиньо — Камаран

footballпрогноз 2:0

Таблица:

1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 18 40
2 Бавария Бавария 18 36
3 Боруссия М Боруссия М 18 35
4 Боруссия Д Боруссия Д 18 33
5 Шальке Шальке 18 33
6 Байер Байер 18 31
7 Фрайбург Фрайбург 18 29
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 18 27
9 Вольфсбург Вольфсбург 18 24
10 Аугсбург Аугсбург 18 23
11 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 18 21
12 Унион Берлин Унион Берлин 18 20
13 Кельн Кельн 18 20
14 Герта Герта 18 19
15 Майнц Майнц 18 18
16 Вердер Вердер 18 17
17 Фортуна Фортуна 18 15
18 Падерборн Падерборн 18 12