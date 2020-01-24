Хакими: Моя мечта — играть за Реал

Защитник Боруссии Дортмунд Ашраф Хакими — о желании выступать за мадридский клуб.
АШРАФ ХАКИМИ, GETTY IMAGES
24 января 2020, 19:57
Будущее Ашрафа Хакими остается неопределенным – завершается двухлетняя аренда футболиста у Реала. Еще четыре месяца марокканец будет выступать за "шмелей".
"Я не знаю, что произойдет в июне. Поговорим об этом в будущем. Сейчас я сосредоточен на Боруссии Дортмунд. Я счастлив здесь и у меня контракт еще на четыре месяца с клубом".
"Я всегда мечтал играть за первую команда Реала и тренироваться с лучшими футболистами в мире".
Также Хакими похвалил главного тренера Реала Зинедина Зидана.
"Что может быть лучше, чем учиться у одного из лучших игроков мира?", — сказал Ашраф Хакими в интервью AS.
В текущем сезон Хакими провел 18 матчей в чемпионате Германии: он забил два гола и отличился шестью ассистами.
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