Хакими: Моя мечта — играть за Реал

Германия

Защитник Боруссии Дортмунд Ашраф Хакими — о желании выступать за мадридский клуб.

Будущее Ашрафа Хакими остается неопределенным – завершается двухлетняя аренда футболиста у Реала. Еще четыре месяца марокканец будет выступать за "шмелей".

"Я не знаю, что произойдет в июне. Поговорим об этом в будущем. Сейчас я сосредоточен на Боруссии Дортмунд. Я счастлив здесь и у меня контракт еще на четыре месяца с клубом".

"Я всегда мечтал играть за первую команда Реала и тренироваться с лучшими футболистами в мире".

Также Хакими похвалил главного тренера Реала Зинедина Зидана.

"Что может быть лучше, чем учиться у одного из лучших игроков мира?", — сказал Ашраф Хакими в интервью AS.

В текущем сезон Хакими провел 18 матчей в чемпионате Германии: он забил два гола и отличился шестью ассистами.