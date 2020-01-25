Германия

Предлагаем вашему вниманию котировки на поединок чемпионата Германии.

В поединке 19-го тура Бундеслиги Бавария примет на своем поле Шальке.

Очень ощутимое преимущество в предматчевых раскладах имеет команда Ханси Флика. Так, коэффициент Parimatch на победу мюнхенцев составляет 1,18, на ничью – 8,0, а на победу "кобальтовых" – 16,0.

Хороший коэффициент предлагается на то, что команды отметятся четырьмя и более голами. Поставить на такой исход можно с показателем 1,73.

Любителей оригинальных прогнозов может заинтересовать ставка "Левандовски Р. забьёт первый гол и результат матча: победа Баварии". Коэффициент — 3,15.

Матч Бавария — Шальке начнется в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.