Германия

Испанский полузащитник Дани Ольмо всерьез был настроен на трансфер в состав "быков".

Дани Ольмо пополнил состав Лейпцига, перейдя из Динамо Загреб 21 января.

По информации Sportske Novosti, на испанского полузащитника всерьез претендовала Бавария. Мюнхенский клуб четыре раза обращался к агенту испанца, чтобы тот повлиял на игрока. Тем не менее, все четыре раза Ольмо отказывал – он хотел перейти именно в Лейпциг.

Отмечается, что также на футболиста серьезно повлиял Юлиан Нагельсманн: после разговора с тренером "быков", у Ольмо не оставалось сомнений.

В текущем сезоне Ольмо провел девять матчей в чемпионате Хорватии – на его счету три гола.

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