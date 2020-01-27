Германия

Судя по всему, Эмре Джан продолжит карьеру в чемпионате Германии.

Боруссия Д согласовала приобретение Эмре Джана, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, сумма трансфера составит 23 миллиона евро. Переговоры вошли в активную фазу и близятся к завершению.

Ожидается, что Джан подпишет соглашение до лета 2024 года.

В текущем сезоне 26-летний футболист провел лишь восемь матчей в Серии А: он не отличился результативными действиями.

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