Судя по всему, Эмре Джан продолжит карьеру в чемпионате Германии.
ЭМРЕ ДЖАН, GETTY IMAGES
27 января 2020, 16:58
Боруссия Д согласовала приобретение Эмре Джана, сообщает журналист Николо Скира.
По его информации, сумма трансфера составит 23 миллиона евро. Переговоры вошли в активную фазу и близятся к завершению.
Ожидается, что Джан подпишет соглашение до лета 2024 года.
В текущем сезоне 26-летний футболист провел лишь восемь матчей в Серии А: он не отличился результативными действиями.
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