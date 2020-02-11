Германия

Football.ua вспоминает легендарный состав "волков", который сумел удивить весь футбольный мир.

За последние годы Бавария отучила нас от какой-либо интриги в борьбе за чемпионство Бундеслиги. Даже если конкуренция по ходу сезона присутствует, в итоге мюнхенцы все равно никому не отдают "серебряную салатницу". По крайней мере, такое происходит уже семь сезонов кряду. Перед тем дважды триумфовала блестящая дортмундская Боруссия. Но уже почти забыто достижение Вольфсбурга в сезоне 2008-2009, ставшее для них первым и остающееся до сих пор их последним чемпионством страны. Возможно, сенсация Лестера-2016 вполне сравнима с завоеванием трофея немецкой элиты "волками" за 7 лет до "лисиц".

В чемпионском сезоне Вольфсбург ни разу не проиграл на своем поле, лишь раз сыграв вничью. И опередил Баварию всего на 2 очка. Хотя начинался сезон для "волков" не слишком оптимистично – с двух побед в семи стартовых турах. Но команда мощнейшим образом провела вторую половину сезона – начиная с 19го тура она не знала компромиссов и добыла 14 побед при двух поражениях.

Вратари

Их четырех голкиперов в том сезоне двое довольствовались лишь единичными попаданиями в заявку, но не получили ни минуты. Речь о 20-летнем на тот момент швейцарце Марвине Хитце, который после Вольфсбурга весьма неплохо проявил себя в Аугсбурге, а в 2018-м перешел на скамейку запасных дортмундской Боруссии. И Патрике Платинсе – он одновременно стал не только чемпионом Германии, но и свободным агентом.

Диего Бенальо (Монако) – перешел в Вольфсбург зимой 2008-го из португальского Насьоналя и сразу ворвался в основу "волков". Уверенная игра 24-летнего голкипера оказалась залогом надежной игры команды в обороне. По пропущенным голам наравне с Гертой они стали третьими. Бенальо провел на Фольксваген-Арене девять лет, все эти годы он регулярно выступал и за сборную Швейцарии. В 2017-м Диего перебрался в Монако, скорее, доигрывать, но в прошлом сезоне из-за травмы Субашича даже провел 26 матчей.

Андре Ленц (завершил карьеру) – австрийский ветеран числился на контракте у Вольфсбурга восемь лет и суммарно за этот период отыграл 18 матчей. В том числе 5 матчей в золотом сезоне, когда у Бенальо возникали проблемы со здоровьем.

Защитники

По именам в обороне того Вольфсбурга были весьма скромные кадры, да и команда в целом славилась атакой. Но качество работы на отлично выдавали все линии. Хотя одна персона защитной линии стоит особого внимания.

Андреа Бардзальи (завершил карьеру) – его покупка в межсезонье у Палермо за 14 миллионов евро, вероятно, стала одним из ключевых факторов триумфа команды. Чемпион мира-2006 провел на поле каждую минуту золотого сезона Вольфсбурга, единственный из "волков". Интеллект, надежность и бесстрашие сделали Андреа одним из лучших центрбеков Бундеслиги. Учитывая условия контракта, после 2,5 лет в Германии, он всего за 300 тысяч перешел в Ювентус, где отыграл 8 лет, завоевал столько же чемпионств Серии А и закончил карьеру минувшим летом в статусе легенды, получив должность в структуре клуба.

Марсель Шефер (завершил карьеру) – Вольфсбург купил его в 2007-м за 1,2 млн.евро у Мюнхен-1860. Как и Бардзальи, Шефер принял участие во всех матчах чемпионского сезона, но провел на 21 минуту меньше итальянца. Его игра слева в защите впечатляла, учитывая, что ему часто приходилось отвечать за всю бровку. В то же время Марсель начал вызываться в сборную Германии, в футболке которой выходил на поле восемь раз. А в Вольфсбурге отыграл 10 лет, и покинул Фольксваген -Арену лишь в 2017-м, чтобы через год закончить в команде из низшей лиги США.

Саша Ритер (завершил карьеру) – его рассматривали как полузащитника или конкурента для правых защитников, а по факту он стал основным на этой позиции. Благодаря их с Шефером работе каждый по своей бровке, фланги стали одним из козырей Вольфсбурга. После четырех лет на Фольксваген-Арене и почти 150 матчей за "волков" Ритер перешел в Кельн, а оттуда в Фулхэм, где неплохо выглядел на уровне АПЛ. Затем ненадолго подписал контракт с Фрайбургом и четыре года просидел на контракте в Шальке, почти не появляясь на поле. Летом сказал "auf wiedersehen" и подумывает о тренерстве.

Ян Шимунек (завершил карьеру) – в свои 21 чех считался перспективным центрбеком. В сезоне 2007-2008 играл в большинстве матчей, но с появлением Бардзальи место в основе потерял и пытался конкурировать за вторую позицию в паре с ним. Магат ему доверял. Сначала казалось, что будь Ян постабильнее, то вырастет в серьезного защитника, позже стало понятно, что Шимунек и без того играл на максимуме и его перспективы, на самом-то деле, переоценены. Покинул Вольфсбург в 2010-м, но играл крайне мало и в Кайзерслаутерне, и в Бохуме и даже в Дукле. При хорошем старте и неплохих перспективах, будем откровенны, карьера у Шимунека не сложилась, так что в 31 он уже закончил.

Александер Мадлунг (завершил карьеру) – мощнейший защитник был партнером Бардзальи в центре обороны, хотя стабильности и класса ему все же не хватало. После семи лет на Фольксваген-Арене стал свободным агентом и еще немного поиграл в Айнтрахте и Фортуне.

Петер Пекарик (Герта) – присоединился к волкам по ходу сезона, зимой. Во второй половине сезона сыграл во всех матчах, кроме одного. Один из немногих игроков чемпионского состава, кто еще играет. С 2012 года Пекарик футболист Герты. Правда, в текущем сезоне он ни разу не появился на поле.

Кристиан Дзаккардо (завершил карьеру) – еще один чемпион мира-2006, которого вместе с Бардзальи купили у Палермо, заплатив 7 миллионов. Но карьера в Вольфсбурге у него не задалась и через год Кристиана отправили в Парму всего за 2 млн. Там он играл регулярно и даже заслужил на приглашение в Милан, где, как и в Германии, не складывалось. Доигрывал в Карпи и Виченце. А завершал карьеру в командах Мальты и Сан-Марино.

Рикарду Кошта (Боавишта) – победитель Кубка УЕФА и Лиги чемпионов в составе Порту тренера Моуриньо. Из Португалии отправился покорять топ-чемпионат именно в Вольфсбург. Тогда ему было уже 27, он имел в своей биографии титулы, но не мог похвастаться регулярной игровой практикой. Не получил ее и в Вольфсбурге. После был Лилль, Валенсия, чемпионат Катара, ПАОК, Гранада, Люцерн и Тондела. А сейчас в свои 38 Кошта стабильно выходит на поле в футболке родной Боавишты.

20-летний Даниэль Рише и 21-летний Сергей Каримов в том сезоне сыграли по матчу. Рише был обречен выступать в подвалах немецкого футбола, карьера Каримова также не задалась. А в конце декабря прошлого года казахстанский футболист умер в возрасте 33 лет.

Полузащитники

Номинальной тактической схемой Вольфсбурга в чемпионском сезоне были 4-4-2 с ромбом в центре поля.

Звездан Мисимович (завершил карьеру) – ярчайший боснийский атакующий хав был наконечником этого ромба. Уроженец Мюнхена, воспитанник Баварии, раскрылся в Бохуме, а засиял в Вольфсбурге. В том сезоне он стал лучшим ассистентом Бундеслиги, выдав 20 результативных передач. На тот момент ему было 26 лет. Еще через год, попробовав себя в Лиге чемпионов, не за дорого, лишь за 8,5 миллионов, отправился в Галатасарай, но в Турции Мисимович и близко не был таким убедительным как на Фольксваген-Арене. Затем перебрался в московское Динамо уже за 4,5 млн., а через два года уехал в Китай, где закончил карьеру в 2015-м. Интересно, что сыграв последний матч на клубном уровне в октябре 15-го, в мае 18-го Мисимович вышел в основе сборной Боснии в товарняке против черногорцев, а через 17 минут был заменен. Так в сборной попрощались с футболистом, который отыграл в ее составе 84 матча и забил 25 голов.

Кристиан Гентнер (Унион Берлин) – чемпион-2007 года в составе Штутгарта – третий футболист Вольфсбурга, сыгравший во всех 34 турах сезона Бундеслиги. 22-летний на тот момент центрхав казался будущей большой звездой немецкого футбола, забил 4 гола и сделал 10 ассистов. Но на суперуровень не взобрался. Провел три года на Фольксваген-Арене, после чего вернулся в Штутгарт, за который отыграл еще девять лет. Сейчас выступает за Унион.

Жозуэ (завершил карьеру) – капитан чемпионского Вольфсбурга. Невысокий, но сильнейший опорник-разрушитель, сыгравший в 33х матчах того сезона. Его европейская карьера была связана только с волками. В их составе за 5,5 лет он отыграл под 200 матчей и в тот же период вызывался в сборную Бразилии, становился победителем Кубка Америки. После чего вернулся на родину, где во второй раз в карьере выиграл Копа Либертадорес, но уже не с Сан-Пауло, а в футболке Атлетико Минейро.

Макото Хасебе (Айнтрахт) – японский опорник присоединился к стае "волков" зимой 2008-го. Кто, как не он мог быть олицетворением максимальной дисциплины, к которой стремился тренер. После 4,5 лет в Вольфсбурге перешел в Нюрнберг, и с 2014 года играет за Айнтрахт, с которым в прошлом феврале выбил Шахтер из плей-офф Лиги Европы. Недавно завершил карьеру в сборной Японии, отыграв 114 матчей.

Ашкан Дежага (Трактор, Иран) – молодой иранец на тот момент подавал большие надежды и получал регулярную игровую практику, хоть и в том Вольфсбурге не было для него наиболее комфортной позиции широко в полузащите. На Фольксваген-Арене он провел 5 лет, после чего поехал осуществлять мечту в АПЛ, подписав контракт с Фулхэмом. Через два года отправился покорять Китай, а уже в 29 его карьера откровенно застопорилась – ни со второй попытки в Вольфсбурге, ни в Ноттингем Форрест ему зацепиться не удалось. Сейчас поигрывает на родине в Тракторе. А еще, пройдя все ступени юношеской и молодежной сборной Германии, наиграл 58 матчей за сборную Ирана.

Джонатан Сантана (завершил карьеру) – парагвайца посреди чемпионского сезона отдали в аренду в Сан-Лоренцо, поэтому к завоеванию "серебряной салатницы" он причастен лишь косвенно. Громкой карьеры не сделал ни в Европе, ни в Латинской Америке. Хотя за сборную Парагвая провел 34 матча.

Яцек Кржиновек (завершил карьеру) – опытный поляк с почти что сотней матчей за сборную редко выходил даже на замену, а зимой после чемпионства перешел в Ганновер, где через полтора года и попрощался с футболом.

Себастьян Шиндцилорц (завершил карьеру) – в Вольфсбурге ветеран со сложнопроизносимой фамилией был, скорее, на контракте и периодически играл за дубль. Там карьеру и закончил.

Нападающие

Откровенно говоря, из представителей этого амплуа внимания достойны только двое. Но не просто внимания, а целой книги или даже фильма.

Эдин Джеко (Рома, Италия) – 22-летний босниец проводил второй сезон в Бундеслиге. И сделал это очень круто, забив 26 голов. Он должен был стать лучшим бомбардиром турнира, но его опередил партнер по команде. Эдин, кстати, все же выиграл гонку в следующем сезоне. По сути, только Джеко из того Вольфсбурга достиг действительно больших высот в футболе и стоил соответствующих денег. Правда, Германию он покинул только в 2011 году, а его трансфер обошелся МанСити в 32 миллиона евро. С "горожанами" он дважды становился чемпионом Англии. А через пять лет подписал контракт с Ромой, за которую играет до сих пор уже пятый сезон. Снова став "волком", но уже в Италии, в сезоне 2016-2017 выиграл бомбардирскую гонку Серии А. Именно Джеко – лучший бомбардир Вольфсбурга в Бундеслиге за всю историю и лучший бомбардир сборной Боснии в истории.

Каюби (свободный агент) – 19-летний бразилец почти не получал игровой практики на Фольксваген-Арене. После более-менее заиграл в Ингольштадте и Аугсбурге, за который отбегал более 100 матчей. Летом его контракт закончился и бразилец до сих пор без команды. Сейчас ему 31.

Графите (завершил карьеру) – тот сезон бразилец провел на каком-то феноменальном уровне и влюбил в себя публику. В 25 турах Бундеслиги он забил 28 голов, став лучшим бомбардиром турнира. Высокий и коренастый нападающий несся танком на чужие ворота, не замечая защитников и был попросту неудержимым. А с Джеко они являли собой какой-то космический дуэт бомбардиров, забив на двоих 54 гола из 80 Вольфсбурга в чемпионате. В 2011-м Графите уехал на ближний восток, где тоже забивал очень много, потом еще чуть-чуть поиграл в скромных командах Бразилии.

Александер Эссвайн (Герта) – тогда ему было лишь 18, он только начинал и почти не появлялся на поле. Сейчас числится в Герте, но также не может похвастаться стабильностью.

Тренер

"Железный" Феликс Магат до прихода в Вольфсбург дважды сделал Баварию чемпионом, но в третьем сезоне случился провал, из-за чего его еще в феврале заменили на Отмара Хитцфельда, но мюнхенцы все равно финишировали вне зоны Лиги чемпионов. Через четыре месяца Магат возглавил "волков". Он принял команду, занявшую последнюю спасительную от вылета позицию, поднял ее на пятое место и вывел в Кубок УЕФА. А во втором сезоне сотворил то, что казалось невозможным – сделал чемпионом Германии.

Для этого Магат привил Вольфсбургу фантастическую дисциплину и выдавил до последней капли, будто зубную пасту из тюбика, лучшие возможности не самых звездных футболистов. Каждый игрок его команды четко понимал свою роль и выполнял ее с максимальной самоотверженностью. После мало кто из его подопечных смог показать себя хотя бы более-менее схоже в других командах. А те 4-4-2 с ромбом в центре поля казались идеальными.

После чемпионства Феликс покинул должность и пошел за более "жирным" контрактом в Шальке. Променял участие в Лиге чемпионов на сезон в Гельзенкирхене без еврокубков. Провел там два года, затем вернулся на Фольксваген-Арену, немного поработал с Фулхэмом и попробовал свои силы в Китае, но больше не завоевал ни одного титула. В 2011 и 2013-м годах появлялась информация, что он может возглавить киевское Динамо, но нет. А с 2017 года Магат и вовсе без работы.

Для многих сейчас имена чемпионского состава Вольфсбурга мало что скажут. Но на самом деле та команда была необычайно сильной, классно организованной, атакующей, результативной и яркой. После завоевания "серебряной салатницы" руководство смогло удержать всех звезд на Фольксваген-Арене и команда сыграла в группе Лиги чемпионов, правда не вышла в плей-офф, пропустив дальше МЮ и ЦСКА. В Лиге Европы "волки" дошли до четвертьфинала, вылетев от Фулхэма.

А по персоналиям, будем откровенны, никто из их игроков, за исключением Джеко, суперзвездой не стал и вне Вольфсбурга себя не нашел.