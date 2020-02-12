Германия

Узнайте, как дортмундцам удалось создать в клубе кузню талантов.

Боруссия Дортмунд в последние десять лет — лучший клуб в Бундеслиге и один из лучших в Европе. В нем созданы беспрецендентные условия для развития молодых и талантливых футболистов.

Яркий пример этому — трансфер Эрлинга Холанда. Норвежец громко заявил о себе в Германии, феноменально дебютировав в поединке против Аугсбурга. После выхода на замену молодому форварду хватило 23 минуты, чтобы оформить свой первый хет-трик за "шмелей". Не стоит забывать, что ранее 19-летний норвежец отлично зарекомендовал себя в Зальцбурге, сыграв одну из главных ролей в групповом этапе Лиги чемпионов. Затем он присоединился к команде Люсьена Фавра. И несмотря на все, среди множества предложений один из самых востребованных молодых футболистов в Европе выбрал Дортмунд, посчитав его идеальным местом для собственного развития.

Дортмунд выработал в себе привычку привлекать перспективных молодых игроков, чей профессиональный прорыв только наклевывается. Джованни Рейну и Джейдона Санчо можно считать нынешним урожаем, а Пулишича — главной заслугой академии прошлых лет. Но почему победители Лиги чемпионов 1997 года стали столь привлекательным вариантом для молодежи?

Если ты хорош, то достаточно взрослый для большого футбола

В последние годы такие игроки, как Пулишич и Санчо, дебютировали в Бундеслиге в возрасте 17 лет. Секрет в том, что Дортмунд предоставляет возможность молодняку играть в первом составе, получая от юных игроков максимум. В клубе довольно давно поняли, как работает эта формула.

Стоит лишь вспомнить их последние победы в турнирах под руководством нынешнего главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа. Нури Шахин — ключевой элемент команды, выигравшей чемпионат-2010/11, — по-прежнему считается одним из высококлассных игроков Бундеслиги. Сейчас Шахин защищает цвета Вердера, а дебютировал в чемпионате за Дортмунд в августе 2005 года в возрасте 16 лет и 335 дней.

Будущий капитан Дортмунда Марсель Шмельцер и будущий победитель Кубка мира Марио Гетце также прошли через молодежную академию клуба, прежде чем им дали шанс проявить себя на высшем уровне. На сегодняшний день это далеко не последние имена в Германии.

В чем же причина подобного феномена? Серьезные финансовые трудности в 2005 году заставили Дортмунд выбрать новую тактику в вопросе приобретения игроков, и вскоре они стали широко использовать молодежную сеть. Спортивный директор Михаэль Цорк объяснял, что цель клуба — поиск молодых игроков, имеющих серьезные возможности для роста.

На сегодняшний день именно Рейну можно считать последним футболистом академии, который демонстрирует задатки для большого футбола. Не так давно он проявил признаки своего очевидного таланта в матче против Аугсбурга. Цорк ранее говорил, что почти каждый клуб в Европе хотел подписать вингера молодежной сборной США, но послужной список Дортмунда в этом аспекте явно помог им выиграть гонку за Рейну.

Глобальная сеть

Летом 2010 года Дортмунд сделал два ключевых, как оказалось в дальнейшем, трансфера из-за рубежа. Из Японии прибыл полузащитник Синдзи Кагава, который был абсолютно неизвестен в Европе, но скауты Боруссии посчитали, что 21-летний футболист стоит того, чтобы взять его в команду. И не прогадали.

Другое малоизвестное имя — Роберт Левандовски. Да, форвард имел хорошую прессу, выступая за Лех, но слава ограничивалось лишь Польшей. Тем не менее 20-летний футболист, безусловно, имел потенциал. Удивительно, что Роберт собирался отправиться в другой клуб, но этому помешал вулкан. Облако вулканического пепла, которое прервало авиасообщение почти по всей Европе, сорвало его потенциальный трансфер в Блэкберн Роверс. Так один из величайших нападающих, которых когда-либо видел мир, решил переехать в Германию.

Как и в случае с Холандом, Дортмунд хотел вкладывать средства в молодых игроков, которые, как они надеялись, окажутся отличной инвестицией в дальнейшем. Первый гол Левандовски пришелся на матч против Шальке в сентябре 2010 года, а Кагава забил дважды в том же поединке — в целом он записал на свой счет 103 гола в 187 матчах за клуб.

С тех пор ставка на юные дарования продолжает срабатывать. Пулишич и Усман Дембеле добились успеха в Дортмунде, прежде чем клуб заработал внушительную сумму, продав их в Челси и Барселону соответственно.

Сегодня же гонка за молодыми футболистами продолжается, и игроков со всего мира ищут с ранних лет. Но когда Дортмунд инвестирует в перспективного подростка, то затем выжимает максимум из своего подопечного.

"Мы не подписываем молодых футболистов для того, чтобы они побеждали в юношеской Лиге чемпионов", — сказал координатор академии Боруссии Ларс Рикен после того, как Рейна присоединился в 2019 году.

"Забирая игрока из привычного окружения, клуб несет ответственность перед ним и его семьей".

"Мы рассматриваем привлечение молодежи из-за рубежа только тогда, когда на 100% уверены, что у игрока есть потенциал сыграть за первую команду".

Скаутинг и коучинг

Скаутская сеть Борусии заслуживает похвалы за то, что последовательно находит одну потенциальную звезду за другой.

Молодой игрок, прибывший в клуб, почти всегда покидает его, будучи одним из лучших в составе. Например, Пулишич проложил путь американским молодым игрокам в Бундеслигу, но отношение клуба к подобному явлению стало решающим в его развитии, а также развитии других игроков.

"Когда ему было 15 лет, и он играл в юношеских командах, то осознал, что должен быстро начать движение в сторону профессионального футбола. Однажды, как родители, мы почувствовали, что он готов, и это было то, чего он хотел. Тогда мы приняли решение переехать в Дортмунд", — сказал отец футболиста, Марк, в интервью для The Guardian в 2016 году.

"Мы все взвесили. Мы чувствовали, что это правильно, и клуб полностью нас поддержал. Поэтому мы сделали решающий шаг".

Развитие и успех молодых игроков имеет свою цену для клуба. Гетце, Кагава, Левандовски, Шахин и, совсем недавно, Дембеле, Пулишич и Вайгль были приобретены другими командами. Тем не менее, Боруссия приобрела за эти годы самое главное — репутацию, которая позволяет клубу стать очень привлекательным местом для юных талантов. Как "шмели" занимаются скаутингом молодежи, рассказал Цорк.

"Нет необходимости долго кого-либо уговаривать. Я просто показываю им первый состав нашей команды, в которой играет три или четыре игрока в возрасте до 21 года. Это главное, что волнует их. Юноши хотят получить возможность сравниться с лучшими игроками в мире, например, в Лиге чемпионов".

Шанс надеть футболку топ-клуба

На самом деле, не только тот факт, что молодым игрокам предоставляются возможности выступать за первую команду, делает Дортмунд идеальным клубом. Дело в том, что им также отводится значительное игровое время в одной из лучших команд в Европе.

Ашраф Хакими — пример человека, прибывшего в клуб и использовавшего этот шанс сполна. 21-летний игрок, которого в 2019-ом признали лучшим молодым африканским футболистом по итогам года, значительно преуспел в период своей двухлетней аренды из Реала. Марокканец провел несколько матчей в первой команде мадридцев, прежде чем присоединиться к Дортмунду. А что сегодня? А сегодня Хакими уже забил четыре гола в Лиге чемпионов в этом сезоне и вырос до игрока, которого опасаются клубы по всей Европе.

Санчо — другой пример. Англичанин пытался пробиться в первую команду Манчестер Сити, но звездный состав "горожан" не позволил ему это сделать. Парень не сдался и нашел новый дом в Дортмунде. Переезд в Германию в августе 2017 года выглядел рискованно, шаг был оправдан. 19-летний вингер дебютировал в октябре того же года, а 12 месяцев спустя стал полноценным игроком сборной Англии.

"Молодые футболисты получают тут свой шанс. Вы должны поблагодарить Дортмунд, потому что это неслыханно для команды, которая собирает по 80 тысяч в каждой домашней игре, выпускать на поле молодежь, чтобы проверить их в бою", — сказал Санчо журналу FourFourTwo.

Боруссия сегодня — это метод проб и ошибок, особенно в ситуации с молодыми игроками. Однако Дортмунду такой рискованный подход подарил проверенную формулу работы, которая приносит команде все новые и новые победы.