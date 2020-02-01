Мюнхенцы забили три гола еще за первые полчаса матча.
РАДОСТЬ ИГРОКОВ БАВАРИИ, ФОТО GETTY IMAGES
01 февраля 2020, 18:30
Подопечные Ханси Флика гостили у Майнца в рамках двадцатого тура Бундеслиги и добыли простую победу.
Голы Левандовски, Мююлера и Алькантары позволили получить отличный гандикап, который Майнц отыграть не смог.
Майнц — Бавария 1:3
Голы: Джуст, 45 — Левандовски, 8, Мюллер, 14, Алькантара, 26
Майнц: Центнер — Баку, Ниахате, Джуст, Бросински — Малонг (Латца, 32), Баррейро (Онисво, 72) — Озтунали, Боэтьюс, Куайсон — Матета (Салаи, 74)
Бавария: Нойер — паар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Алькантара, Горетцка (Коутиньо, 65) — Мюллер (гнабри, 65), Левандовски, Перишич (Толиссо, 89)
Предупреждения: Джуст, Боэтьюс, Латца — Горетцка