Германия

Нападающий Баварии был лучшим среди польских футболистов в 2019 году.

Форвард Баварии Роберт Левандовски вернул себе награду лучшему футболисту Польши, выиграв голосование в 2019 году.

Левандовски выигрывал приз игроку года семь раз подряд с 2011 по 2017 год, а в 2018 первое место занял голкипер Вест Хэма Лукаш Фабиански.

"Спасибо большое за награду и титул Лучшему игроку 2019 года в Польше, а также за то, что назвали сборную страны по футболу – в которой я являюсь капитаном – командой года", — написал Левандовски в Твиттере.

В 2019 году Левандовски забил 58 голов в 54 матчах за Баварию и сборную Польши.

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