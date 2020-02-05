Германия

Бывший главный тренер Баварии раздумывал над неординарным ходом.

Председатель правления мюнхенской команды Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что Пеп Гвардиола хотел использовать Мануэля Нойера на позиции полузащитника.

"После того, как мы выиграли титул чемпиона Германии, у Гвардиолы появилась идея выпустить Нойера в качестве полузащитника".

"Очень сложно было отговорить его. Это могли неправильно воспринять как акт высокомерия".

"Тем не менее, думаю, Нойер хорошо бы отыграл на этой позиции", — приводит слова Румменигге Marca.

В текущем сезоне Нойер провел 20 матчей в чемпионате Германии и семь раз сохранил свои ворота "сухими".

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