Германия

Стали известны стартовые составы команд на поединок стадии 1/8 финала Кубка Германии между мюнхенской Баварией и Хоффенхаймом.

Действующий обладатель Кубка Германии, мюнхенская Бавария, намеревается продолжить свой путь к защите титула. Для прохода в четвертьфинал коллективу Ханса-Дитера Флика необходимо одолеть Хоффенхайм, который стал одной из четырех команд, которые обыграли "Красную машину" в этом сезоне на внутренней арене.

С учетом предстоящего противостояния с РБ Лейпцигом, мюнхенский клуб не мог обойтись без замен в своем стартовом составе. Вместо Тиаго Алькантары игру с первых минут начнет Корентен Толиссо, а Коутиньо и Гнабри заменят Горецку и Перишича, соответственно.

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Толиссо — Гнабри, Мюллер, Коутиньо — Левандовски.

Запасные: Ульрайх, Одриосола, Тиаго, Кюизанс, Даяку, Горецка, Эрнандес, Батиста-Майер, Зиркзее.

Хоффенхайм: Пентке — Нордтвейт, Акпогума, Хюбнер — Кадержабек, Руди, Гриллич, Цубер — Бебу, Бруун Ларсен — Крамарич.

Запасные: Эссер, Бичакчич, Даббур, Баумгартнер, Самассеку, Сков, Рибейро, Байер, Пош.



Матч Бавария — Хоффенхайм начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.