Байер — Боруссия Д 4:3 Видео голов и обзор матча

Германия

Вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Германии между Байером и дортмундской Боруссией.

В Леверкузене на БайАрене состоялся поединок 21-го тура Бундеслиги между Байером и Боруссией Дортмунд.

Байер - Боруссия Д 4:3

Голы: Фолланд, 20, 43, Бейли, 81, Бендер, 83 — Хуммельс, 22, Джан, 32, Геррейру, 65

Байер: Градецки — Л. Бендер, Тапсоба, Та, Синкгравен — С. Бендер — Беллараби (Вайзер, 46), Хаверц, Амири (Драгович, 89), Диаби (Бэйли, 71) — Фолланд

Боруссия Д: Бюрки — Хакими, Аканжи (Азар, 86), Хуммельс, Загаду — Джан (Гетце, 87), Витсель — Санчо, Брандт (Рейна. 46), Геррейру — Холанд

Предупреждения: Л. Бендер, Фолланд — Геррейру