Вратарь Баварии Мануэль Нойер — о своем будущем в мюнхенской команде.
Мануэль Нойер, Getty Images
10 февраля 2020, 00:51
Мануэль Нойер сообщил, что не намерен покидать нынешний клуб, но не ведет переговоров о новом соглашении.
"Планирую играть здесь. Нюбель перейдет в Баварию этим летом, а мой контракт рассчитан до 2021 года. У меня достаточно времени, чтобы обсудить все с руководством".
"Сейчас нет никаких переговоров о новом контракте. Нам не о чем объявить. Мы нацелены на трофеи – это наша задача. Мы не выдвигаем личности на первый план", — приводит слова Мануэля Нойера Kicker.
В текущем сезоне Нойер провел 21 матч за Баварию в Бундеслиге: у него восемь "сухих" матчей.
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