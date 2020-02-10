Германия

Вратарь Баварии Мануэль Нойер — о своем будущем в мюнхенской команде.

Мануэль Нойер сообщил, что не намерен покидать нынешний клуб, но не ведет переговоров о новом соглашении.

"Планирую играть здесь. Нюбель перейдет в Баварию этим летом, а мой контракт рассчитан до 2021 года. У меня достаточно времени, чтобы обсудить все с руководством".

"Сейчас нет никаких переговоров о новом контракте. Нам не о чем объявить. Мы нацелены на трофеи – это наша задача. Мы не выдвигаем личности на первый план", — приводит слова Мануэля Нойера Kicker.

В текущем сезоне Нойер провел 21 матч за Баварию в Бундеслиге: у него восемь "сухих" матчей.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.