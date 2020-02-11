Клинсманн уволился из Герты

Германия

Опытный специалист самовольно покинул столичный клуб.

Берлинская Герта и главный тренер команды Юрген Клинсманн прекратили сотрудничество. Об этом сообщает официальный сайт "бело-голубых".

55-летний немец возглавил столичный клуб в ноябре прошлого года и успел провести 10 матчей во главе Герты — по 3 победы и ничьи, 4 поражения. После 21-го тура команда находится на 14-м месте, на шесть очков опережая зону вылета.

"В конце ноября я захотел в тяжелое время помочь руководству клуба и амбициозной команде. Мы были на правильном пути долгое время, благодаря поддержке людей, несмотря на тяжелые игры в чемпионате. Сейчас до зоны вылета шесть очков и, конечно же, команда будет бороться за сохранение прописки в Бундеслиге".

"Мне, как главному тренеру, нужна поддержка не только посторонних людей, но и игроков, работников клуба. Это особенно важно, когда команда борется за сохранение прописки. Если я не уверен, что у меня есть все, чтобы достичь успеха, я не могу нести за это ответственность, поэтому я решил уйти", — написал Клинсманн в своем Facebook.

Герта заявляет, что руководство командой с приставкой и.о. на себя примет Александер Нури, входивший в штаб Клинсманна.