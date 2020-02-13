Германия

Французский футболист рискует покинуть Мюнхен.

Как сообщает Bild, руководство Баварии намерено продать в летнее трансферное окно полузащитника команды Карентена Толиссо.

По данным источника, средства с продажи французского футболиста мюнхенцы хотят инвестировать в покупку хавбека Байера Кая Хавертца.

Также отмечается, что в услугах Толиссо еще в январе был заинтересован Манчестер Юнайтед, и что "манкунианцы" могут вернуться к кандидатуре игрока в будущем.

Ранее сообщалось, что Бавария в летнее межсезонье хочет укрепить линию обороны, купив защитника Лейпцига Дайота Упамекано.