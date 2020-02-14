Боруссия Д разгромила Айнтрахт, Холанд снова забил

Германия

Завершился матч 22-го тура чемпионата Германии между Боруссией Дортмунд и Айнтрахтом.

В очередном туре Бундеслиги подопечные Люсьена Фавра принимали на своем поле коллектив Ади Хуттера.

"Шмели" без проблем разгромили "орлов", а очередной гол на свой счет записал новичок Эрлинг Холанд.

Кроме того, норвежский форвард забил восьмой мяч в пяти играх чемпионата Германии — это рекорд.

Победа над Айнтрахтом позволила Боруссии Дортмунд подняться на вторую строчку в турнирной таблице.

В следующем туре "шмели" сыграют против Вердера, а Айнтрахт примет Унион Берлин.

Боруссия Д – Айнтрахт Ф 4:0

Голы: Пищек, 33, Санчо, 50, Холанд, 54, Геррейру, 74

Боруссия Д: Бюрки, Пишчек, Загаду, Хуммельс, Хакими, Джан (Дауд, 64), Геррейру, Санчо (Рейна, 75), Витсель, Т. Азар, Холанд (Гетце, 79)

Айнтрахт Ф: Трапп, Хинтереггер, Абраам, Туре, Чендлер, Гачинович (Дост, 46), Роде (Соу, 78), Костич, Ильзанкер, Ндика, Андре Силва (Пасиенсия, 82)

Предупреждение: Чендлер.