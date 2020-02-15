Германия

Вашему вниманию видео лучших моментов поединка 22-го тура чемпионата Германии.

Унион Берлин принимал на своем поле Байер в рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги, в котором смог составить достойную конкуренцию фавориту.

Победителя встречи решил гол в компенсированное время второго тайма. Карим Бельараби точным ударом в нижний угол принес три очка Байеру (2:3).

Унион Берлин – Байер 2:3

Голы: Гентнер, 7, Бюльтер, 87 – Хавертц, 22, Диаби, 83, Бельараби, 90+1

Унион Берлин: Гикевич, Триммель, Фридрих, Суботич (Польтер, 86), Ленц, Бюльтер, Андрих, Малли (Ингвартсен, 76), Гентнер (Премель, 76), Шлоттербек, Андерссон

Байер: Градецки, Венделл, Та, Бендер, Вайзер (Арангис, 46), Хавертц, Амири (Бельараби, 76), Бэйли (Диаби, 46), Бендер, Тапсоба, Фолланд

Предупреждения: Триммель, Вайзер, Бендер, Гентнер.

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