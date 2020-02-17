Германия

Football.ua подводит итоги 22-го тура чемпионата Германии.

Завершился очередной тур чемпионата Германии, который не принес значительных изменений в турнирную таблицу. Лидеры чемпионской гонки, которые свои поединки проводили против аутсайдеров и середняков розыгрыша, осечек не допустили, добыв крупные победы. Также к зоне Лиги чемпионов приблизился Байер, Шальке в очередной раз сыграл в ничью и многое другое.

22-й тур:

Победа Баварии за 12 минут, разгром Айнтрахта на Сигнал Идуна Парк

Накануне своего поединка мюнхенцам было известно, что в случае потери очков они вновь утратят первое место, так как Лейпциг свой поединок выиграл, временно вернув себе пальму первенства в матче против Вердера. Три очка предстояло заработать в игре против Кельна, который, несмотря на статус аутсайдера встречи, находился в великолепной форме. Ранее "козлы" одержали победу в пяти из последних шести поединков Бундеслиги, уступив в 2020 году лишь Боруссии Д на выезде.

Насколько бы хорош на сегодняшний день не был бы Кельн, Бавария всегда остается Баварией. Кроме того, "красные" также набрали в чемпионате крейсерский ход, лишь единожды утратив очки в последних семи матчах Бундеслиги. Прозвучал стартовый свисток, и мюнхенцы сразу взялись за дело. Третья минута, и Левандовски точным ударом под перекладину открывает счет с передачи Мюллера. Не успели хозяева прийти в себя, как Мюллер делает второй точный пас на Комана, который удваивает преимущество.

Сбавлять свой натиск гости не намеревались, доведя на 12-й минуте счет до разгромного — сольный проход Гнабри завершился очередным взятием ворот. Не прошло и четверти поединка, а счет уже был 3:0 в пользу Баварии. Пожалуй, только чудо спасло бы интригу в матче, но в середине второго тайма Гнабри оформляет дубль, оставляя шансы на очки Кельна сугубо теоретическими. Все-таки на гол престижа "козлы" наработали — Ут отметился на 70-й минуте. На большее у хозяев сил не хватило — итоговый счет 4:1 в пользу гостей, который вернул их на первое место в таблице.

Боруссия Д и Айнтрахт открывали программу тура очным поединком на Сигнал Идуна Парк. Хоть команды находятся на весомом расстоянии друг от друга в турнирной таблице, матч имел все предпосылки для того, чтобы отвечать статусу центрального в 22-м туре. Оба коллектива находятся в хорошей форме, играют открыто, а матчи с их участием практически всегда получаются результативными. Так произошло и в этот раз, но результативной была лишь одна команда.

Дортмундцы великолепно выступают в родных стенах в текущем сезоне, не проиграв на Сигнал Идуна Парк ни одного поединка. Кроме того, "шмели" в прошлой встрече проиграли в ярком противостоянии Байера (3:4), и чтобы не отстать от лидеров чемпионской гонки, было необходимо не допустить осечку против "орлов", которые, к слову, в прошедшем туре разгромили Аугсбург (5:0). Только вот играть на выезде против Боруссии — это совершенно другое дело.

Более получаса гости сопротивлялись хозяевам, пока на 33-й минуте Пищек точным ударом не прошил Траппа. На неприятный эпизод Айнтрахт ответить не смог, а первый тайм завершился минимальной победой "шмелей". После перерыва Хюттер выпускает Доста, делая ставку на атаку, но Боруссия быстро погасила пыл "орлов" — на 49-й минуте очередным голом отличился Санчо, а уже через пять минут свое имя на табло записал Холанд. Окончательно добивает Айнтрахт Геррейру на 74-й минуте. К слову, помимо традиционно результативного футбола, Боруссия сумела надежно сыграть в обороне — за весь матч Айнтрахт не нанес ни единого удара в створ ворот Бюрки.

Лейпциг не заметил Вердер, Байер вырвал три очка у Униона

Команда Нагельсманна не наилучшим образом стартовала в 2020 году, утратив первое место. Тем не менее, предыдущий матч Бундеслиги против Баварии на Альянц Арене развеял любые опасения касательно того, что "быки" находятся в кризисе — Лейпциг провел достойный поединок, сыграв с именитым соперником в ничью (0:0). Домашний матч против Вердера, который находится в затруднительном положении, не казался таким, который может доставить много проблем хозяевам.

В целом, как и ожидалось, ослабленная бременская команда ничего не могла противопоставить подопечным Нагельсманна. Тем не менее, "зеленым" стоит отдать должное, так как они старались создавать свои моменты в течение все встречи. С другой стороны, Лейпциг во многом решил свою задачу еще в первом тайме — на 19-й минуте забил Клостерманн, а на 39-й — Шик. Второй тайм также начался с того, что хозяева забили третий гол в первой же атаке. Закономерно, что "быки" где-то отдали инициативу в руки Вердера, экономя свои силы. Но бременцы, в своей-то нынешней форме, подобными подарками пользоваться не могут. Лейпциг же довел поединок до комфортного завершения, сохранив свои ворота на замке.

С турнирной точки зрения, "быки" по итогам тура продолжают дышать в спину Баварии, отставая от мюнхенцев на один пункт.

Байер, вдохновленный эпичной победой над Боруссией Д, отправился развивать успех на поле Униона, на котором далеко не каждому удается набрать очки. Как бы там ни было, подопечные Боша были безоговорочными фаворитами, но ожидать легкий поединок для гостей не пришлось. Также у леверкузенцев была четкая турнирная мотивация — три очка максимально близко приблизили команду к топ-4, и в будущем туре при определенном сценарии Байер сможет занять место в четверке лучших.

Матч против Униона начался прогнозировано тяжело — уже на седьмой минуте хозяева открыли счет. Забегая наперед стоит отметить, что берлинцы в целом более ударно провели матч и как минимум на ничейный результат они наиграли. Но тут-то пригодился опыт Байера вырывать победы в трудных ситуациях — на 22-й минуте Хаверц сравнивает счет, а аж на 83-й минуте Диаби реализовал выход один-на-один, выведя "фармацевтов" вперед.

"Железные" сдаваться не планировали, ошарашив Байер ответным голом на 87-й минуте. Казалось бы, финальный свисток зафиксирует счет 2:2, что было бы довольно логично. Если бы не Бельараби, который реализовал свой момент на 94-й минуте, добыв важнейшую победу для своей команды.

Гладбах наконец победил на выезде, Вольфсбург перестрелял Хоффенхайм

Боруссия М, которая остается реальным претендентом на победу в чемпионате Германии по итогам текущего сезона, последний раз зарабатывала три очка в выездном матче Бундеслиги еще в 10-м туре. Если бы не выездные осечки, то Гладбах наверняка был бы на первом месте. К примеру, не так давно команда Розе была близка к победе в гостях у Лейпцига — "быки" спасли ничью лишь в конце встречи. "Жеребцы" понимали, что допустить осечку против Фортуны станет непростительным.

Фортуна находится в трудном положении в турнирной таблицы. С приходом Реслера дюссельдорфцы, до очного матча с Боруссией, не знали поражений в Бундеслиге, но и побед не праздновали. К слову, хозяева вполне достойно противостояли и в этом матче одному из лидеров гонки. Но лишь в первом тайме, в котором команды обменялись голами. На вторую половину Фортуну не хватило, а Гладбах таки смог исправить ошибки прошлых поединков.

Уже на 51-й минуте Штиндль сделал счет 2:1 в пользу Боруссии, после чего начался повальный штурм ворот дюссельдорфцев. Ряд моментов дал свой результат — на 77-й минуте Штиндль делает дубль, а на 82-й Нойхаус поставил точку в поединке.

Конечно, ни Хоффенхайм, ни Вольфсбург не находятся в зоне еврокубков, да и их очный поединок особого турнирного значения не имел. Тем не менее. сам поединок получился ярким, результативным и обидным для болельщиков "деревенских". Если бы в матче три очка завоевал Хоффе, то команда Шредера сравнялась бы по очкам с Шальке, который занимает за собой шестую еврокубковую позицию. "Волкам" же надо выдать целую серию из побед, чтобы навязать серьезную борьбу за топ-6.

Вегхорст, который по итогу сделает хет-трик, открыл счет на 18-й минуте, реализовав пенальти. Хоффехайм сумел отыграться еще в первом тайме, уйдя на перерыв при счете 1:1. Стартовала вторая половина и арбитр вновь указал на одиннадцатиметровый — и опять в ворота хозяев. Вольфсбург выходит вперед, но уже на 60-й минуте очередное пенальти, уже в другие ворота. Тем не менее, у "волков" рвения к победе оказалось больше. Вегхорст довел дело до конца на 71-й минуте, заставив болельщиков "деревенских" лицезреть очередное домашнее поражение.

Одной строкой:

Шальке не обыграл Майнц. Команды провели равный и откровенно скучный поединок, закономерно разойдясь безголевой ничьей. Еще несколько подобных результатов, и "синие" выпадут из зоны еврокубков.

Герта наконец победила. Клинсманн ушел, а берлинцы на выезде обыграли аутсайдера чемпионата Падерборн.

Аугсбург и Фрайбург разошлись миром. Как не старались "грифы" добыть три очка, "фуггеры" достойно выступили в родных стенах, заработав один пункт.

Таблица: