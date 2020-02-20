Германия

Немецкий специалист заинтересовал несколько команд.

Бавария вернула лидерство в Бундеслиге после прихода Ханса Флика на пост главного тренера в ноябре прошлого года, чем осталось довольно руководство "красных".

Как сообщает Bild, боссы немецкого гранда, благодаря успехам команды, в мае планируют обсудить с Фликом его будущее.

Источник отмечает, что немецкий специалист попал в сферу интересов нескольких клубов, которые не называются. В связи с этим, Бавария вскоре может предложить Флику новый контракт.

Стоит отметить, что действующее соглашение Ханса Флика с Баварией рассчитано до конца текущего сезона, поэтому летом специалист может отправиться работать в другую команду.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.