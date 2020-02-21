Лейпциг рассчитывает выкупить Анхелиньо

Германия

Испанский защитник может продолжить карьеру в составе "быков" на постоянной основе.

Главный тренер РБ Лейпцига Юлиан Нагельсманн остался доволен, как Анхелиньо усилил состав немецкой команды.

По информации Kicker, "быки" готовы вступить в переговоры, чтобы выкупить испанца. Сообщается, что опция выкупа составляет 20 миллионов евро.

Отметим, что Анхелиньо был конкурентном Александра Зинченко в Манчестер Сити, но в январе отправился в аренду в РБ Лейпциг.

В текущем сезоне Анхелиньо провел два матча в Бундеслиге и не отличился результативными действиями.