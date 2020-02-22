Вашему вниманию видеообзор поединка 23-го тура Бундеслиги.
Боруссия Д - Вердер, getty images
22 февраля 2020, 23:28
Подопечные Люсьена Фавра обыграли коллектив Флориана Кохфельдта и набрали очередные три очка.
Отметим, Эрлинг Холанд забил свой девятый гол в пяти играх Бундеслиги.
Вердер – Боруссия Д 0:2
Голы: Загаду, 52, Холанд, 66
Вердер: Павленка – Велькович (Сарджент, 82) , Топрак, Мойсандер – Селасси, Битенкур (Эггештайн, 67), Классен, Аугустинссон – Осако (Вольтмейд, 90), Зельке, Рашица
Боруссия Д: Бюрки – Пищек, Хуммельс, Загаду – Хакими (Аканжи, 90+3), Витсель, Джан, Герруйро – Т.Азар (Брандт, 90), Холанд, Санчо (Рейна, 77)