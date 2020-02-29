Германия

Отсутствие главной ударной силы мюнхенского клуба в лице Роберта Левандовски никак не повлияло на результативность действующего чемпиона немецкой Бундеслиги (0:6).

Сразу после триумфального турне в столицу Великобритании, где мюнхенской Баварии удалось еще сильнее укрепить статистическое превосходство над командами из Лондона за счет уверенной победы над Челси (3:0) в рамках первого матча стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, "Красная машина", транзитом через дозаправку в Мюнхене, отправилась на подготовку к игре двадцать четвертого тура немецкой Бундеслиги против Хоффенхайма. Извечно неприятный для Баварии оппонент уже был готов встречать действующего чемпиона страны на поле своего стадиона "ПриЗироу Арена" в Зингсхайме.

На фоне еще теплящихся в памяти боевых 4:3 в рамках кубкового поединка между этими командами, а также перестрелки в первом круге этого и втором прошлого сезонов, попытка Баварии закрепиться на лидерской позиции в турнирной таблице могла бы оказаться фатальной. Недаром в прошлом туре Хоффенхайм стал очередной командой, которой удалось отобрать очки у менхенгладбахской Боруссии (1:1). Однако для воплощения мечты хозяев отчетного поединка о попадании в еврокубковую зону турнирной таблицы должно было произойти слишком много удачных совпадений. Именно за счет столь шаткой психологической позиции оппонентов и планировала сыграть Бавария.

Повод отметить знаменательную дату для своего клуба — 120 лет со дня основания — оказался для Баварии достаточно весомым для того, чтобы уже по завершению первого тайма вопросов о победителе противостояния не возникало. Суммарные 67% владения мячом нашли свое отображение в виде сразу четырех голов на табло.

Не без доли везения, но на второй минуте гости вышли вперед благодаря удачному рикошету мяча от ноги Бауманна, который оказался на пути удара/прострела в падении от Гнабри с правой границы вратарской. Эпизод был создан при активном участии Томаса Мюллера и его филигранного навеса с левого фланга.

Увеличения преимущества "Красной машины" по счету не заставило себя долго ждать. Подключение Киммиха к отскоку мяча из штрафной во время борьбы Зиркзее с защитником завершилось точным ударом Йосуа в одно касание в правый нижний угол. Это была лишь седьмая минута встречи, и ровно через такое же количество игровых минут Баварии удалось провести еще один мяч. Зиркзее выдал гроссмейстерскую паузу у чужих ворот, и только лишь после этого превратил прострел Гнабри с правого фланга в голевой пас.

Главному тренеру "деревенских" Алфреду Схредеру показалось, что корень всех проблем его команды лежит в факте присутствия Бруун Ларсена на футбольном поле. Однако выход Рибейро только усугубил ситуацию. Именно с помощью рикошета мяча от ноги бразильца внутри штрафной Хоффенхайма Коутиньо довел дело до фактического погрома соперника еще по итогу первого тайма.

И все шло своим чередом во второй половине матча: оборона Хоффенхайма продолжала сыпаться, Бавария продолжала давить и наращивать число забитых мячей. К погрому соперников приложили свои усилия Филиппе Коутиньо и Леон Горецка, причем бразилец отметился голом сразу после возвращения команд на поле, замкнув прострел Мюллера с правого фланга. А у Горецки гол получился не менее эффектным за счет проделанной работы немецким полузащитником при выходе команды в контратаку.

0:6. Бавария уже точно своего не отпустила бы, но тут напомнить о себе решили фанаты гостевой команды, последовательно разместив на трибунах два оскорбительных баннера в адрес президента клуба соперников. Если первая подобная акция завершилась лишь паузой игры от арбитра и объявлением диктора по стадиону, то во втором случае уже Хасану Салихамиджичу пришлось покидать VIP-ложу, и идти успокаивать фанатов непосредственно перед сектором. Помогло не сразу. Арбитр увел команды с поля, и волне серьезно угрожал техническим поражением, но спортивные принципы восторжествовали. Футболисты вернулись на поле после долгой паузы, но завершали матч в игре в пас на все 22 человека.

В следующем туре Хоффенхайму предстоит провести ответственное выездное противостояние с гельзенкирхенским Шальке, который до этого померяется с Баварией силами в Кубке Германии. После этой встречи, команду из Мюнхена будет ожидать домашняя игра против Аугсбурга.

Хоффенхайм — Бавария 0:6

Голы: Баумман, 2 (авт.), Киммих, 7, Зиркзее, 14, Коутиньо, 33, 47, Горецка, 62



Хоффенхайм: Бауманн — Руди, Нордтвейт, Хюбнер, Цубер (Крамарич, 46) — Самассеку, Гриллич — Сков, Баумгартнер, Бруун Ларсен (Рибейро, 30) — Бебу.



Бавария: Нойер — Павар, Боатенг (Толиссо, 46), Алаба, Дэвис (Эрнандес, 63) — Киммих, Тиаго — Мюллер (Горецка, 56), Коутиньо, Гнабри — Зиркзее.