Германия

Удаление в составе берлинского клуба помогло Байеру совершить камбэк.

В четвертьфинале Кубка Германии Байер принимал на своем поле Унион. Казалось, что гости способны сотворить сенсацию. Они вели в счете с конца второго тайма, однако удаление Ленца на 71-й минуте сыграло большую роль.

Сперва Бельараби вернул равновесие в счете, а позже своими взятиями ворот отличились Арангис и Диаби, поставив точку в данном противостоянии. Как итог, Байер с трудом прошел в полуфинал Кубка Германии, а Унион завершил выступления в турнире.

Байер — Унион Берлин 3:1

Голы: Бельараби, 72, Арангис, 86, Диаби, 90+2 - Ингвартсен, 39

Байер: Градецки — Тапсоба, Та (Диаби, 46), Свен Бендер — Амири (Вайзер, 46), Демирбай, Арангис, Синкгравен — Хавертц, Аларио, Бэйли (Бельараби, 70).

Унион Берлин: Гикевич — Фридрих, Паренсен, Шлоттербек - Рюэрсон, Андрих, Премель, Ленц - Ингвартсен, Уджа (Андерссон, 70), Бюльтер (Триммель, 73).

Предупреждения: Та, Арангис, Диаби, Бельараби, Аларио - Паренсен, Ленц, Гикевич

Удаление: Ленц (71).