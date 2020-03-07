Германия

Форвард "шмелей" Эрлинг Холанд отличился результативной передачей.

В рамках 25-го тура чемпионата Германии Боруссия Дортмунд отправилась на выезд к Боруссии Менхенгладбах.

Эрлинг Холанд ассистировал Торгану Азару, который забил гол.

Таким образом, в первых десяти матчах за "шмелей" во всех турнирах 19-летний футболист отличился 14 результативными действиями: 12 голов и 2 ассиста.

Напомним, что Холанд пополнил состав Боруссии Д в конце декабря прошлого года из РБ Зальцбурга.

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