Форвард "шмелей" Эрлинг Холанд отличился результативной передачей.
ЭРЛИНГ ХОЛАНД, GETTY IMAGES
07 марта 2020, 20:20
В рамках 25-го тура чемпионата Германии Боруссия Дортмунд отправилась на выезд к Боруссии Менхенгладбах.
Эрлинг Холанд ассистировал Торгану Азару, который забил гол.
Таким образом, в первых десяти матчах за "шмелей" во всех турнирах 19-летний футболист отличился 14 результативными действиями: 12 голов и 2 ассиста.
Напомним, что Холанд пополнил состав Боруссии Д в конце декабря прошлого года из РБ Зальцбурга.
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