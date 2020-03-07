Германия

В победе "шмелей" позитивную роль отыграл выход на замену Джейдона Санчо.

В Менхенгладбахе состоялся центральный поединок 25-го тура немецкой Бундеслиги. Местная Боруссия принимала одноименный коллектив из Дортмунда.

Гости первыми забили. На восьмой минуте отметился Торган Азар с передачи Эрлинга Холанда. По началу второго тайма гладбахцы сумели сравнять счет. Забил Ларс Штиндль с передачи Алессане Плеа. Вышедший на замену в средине второго тайма Джейдон Санчо помог Ашрафу Хакими сделать счет 2:1 в пользу своей команды на 71-й минуте.

Команда Люсьена Фавра в непростом поединке сумела добыть три очка и оторваться от гладбахцев на пять очков в таблице, а также обогнать РБ Лейпциг на один пункт и выйти на вторую строчку.

Отставание дортмундцев от первой Баварии составляет один пункт, однако "красные" имеют матч в запасе.

Боруссия Менхенгладбах — Боруссия Дортмунд 1:2

Голы: Штиндль, 50 — Азар, 8, Хакими, 71.

Боруссия М: Зоммер — Гинтер, Закария (Янчке, 36), Элведи — Лайнер, Крамер (Эмболо, 77), Нойхаус, Бенсебаини — Хофманн (Тюрам, 65), Плеа, Штиндль.

Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Хуммельс, Загаду — Хакими, Джан, Витсель, Геррейру — Брандт (Санчо, 66), Холанд (Аканжи, 90+3), Азар (Рейна, 83).

Предупреждения: Крамер, Бенсебаини, Гинтер, Лайнер, Нойхаус — Витсель, Загаду, Джан, Санчо, Геррейру.