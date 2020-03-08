Германия

Юссуфа Мукоко демонстрирует впечатляющие бомбардирские качества.

Нападающий Юссуфа Мукоко продолжает прогрессировать в составе молодежной команды дортмундской Боруссии.

В поединке Бундеслиги U-19 против Рот-Вайсс 15-летний камерунец отличился дублем и помог "шмелям" добыть очередную победу со счетом 3:0.

Стоит отметить, что в текущем сезоне молодежного чемпионата Германии Мукоко забил 34 гола в 20 матчах, что стало новым рекордом турнира. Помимо этого, на счету вундеркинда 9 результативных передач.