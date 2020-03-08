Германия

Команда Ханса-Дитера Флика закрепилась на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Германии.

Завершился поединок 25-го тура немецкой Бундеслиги, в котором Баварии принимала на своем стадионе Аугсбург.

Мюнхенский гранд владел преимуществом на протяжении всего матча, что отразилось на конечном результате встречи. Сперва Томас Мюллер на 53-минуте реализовал свой момент, а после Лео Горецка закрепил преимущество Баварии в компенсированное ко второму тайму время.

Таким образом, подопечные Ханса-Дитера Флика оторвались от дортмундской Боруссии в турнирной таблице на четыре пункта, закрепив лидерство в чемпионате Германии.

Бавария — Аугсбург 2:0

Гол: Мюллер, 53, Горецка, 90+1

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис - Киммих, Алькантара (Мартинес, 85), Мюллер - Гнабри, Зиркзее (Горецка, 70), Коутиньо (Лукас, 85)

Аугсбург: Люте — Фрамбергер, Гауэлеу, Едвай (Удуохай, 80), Яго - Хедира, Байер, Левен (Финнбогасон, 76) - Рихтер, Нидерлехнер, Макс (Варгас, 67)

Предупреждение: Алькантара