Завершился матч 25-го тура Бундеслиги.
Майнц - Фортуна, getty images
08 марта 2020, 20:54
В поединке 25-го тура чемпионата Германии Майнц в родных стенах не смог удержать три очка, в концовке встречи подарив ничью Фортуне.
Примечательно, что "карнавальники" с 77-й минуты играть в меньшистве.
Майнц — Фортуна 1:1
Голы: Озтунали, 62 — Караман, 85
Майнц: Центнер (Мюллер, 46) – Пьер-Габриэль (Озтунали, 46), Брума, Ниахате – Баку, Баррейро (Фернандес, 90), Латца, Мвене – Онисиво, Матета, Квайсон.
Фортуна: Кастенмайер – Циммерман, Айхан, Хоффман, Гиссельман, Зуттнер (Хеннингс, 72) – Бериша (Офори, 79), Штегер, Боджек (Соботтка, 74), Томми – Караман.
Предупреждения: Матета, Мвене — Штогер
Удаление: Матета, 77