Джан назвал причину своего ухода из Ювентуса

Германия

Немец считает, что Маурицио Сарри поступил несправедливо по отношению с ним.

Полузащитник дортмундской Борусии Эмре Джан прокомментировал причины своего перехода из Ювентуса.

"Основная причина, по которой я покинул Ювентус, заключается в том, что я хочу играть в футбол. Очевидно, что желание поехать на Евро-2020 также оказала влияние. Я хочу быть частью немецкой национальной команды".

"Сарри пришел летом и не тренировал нас первые несколько недель, потому что у него была пневмония. Затем, после того, как клуб отклонил предложения другого клуба относительно моей продажи, он позвонил мне и в 20-секундном разговоре объявил, что меня нет в списке на Лигу чемпионов. Мне показалось это несправедливым и поэтому я решил двигаться дальше. Но мое решение не имеет ничего общего ни с клубом, ни с фанатами", — приводит слова хавбека Football Italia.

Напомним, Джан перебрался в Боруссию на правах аренды, однако позже было объявлено о полноценном трансфере немца в дортмундский клуб.