Германия

Гладбахцы набрали три очка в игре против "козлов".

Боруссия М принимала на своем поле Кельн в рамках 21 тура и собиралась подтянуться к лидирующему эшелону команд, который когда-то возглавляла.

Открыть счет хозяева смогли на исходе получаса игры усилиями Эмболо. Развить же преимущество Боруссии удалось благодаря автоголу Мере.

Гости смогли отыграть один мяч, но точного удара Ута не хватило для того, чтобы рассчитывать на набранные очки.

Боруссия М - Кельн 2:1

Голы: Эмболо, 32, Мере, 70 (в свои ворота) — Ут, 81

Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Bендт — Крамер, Штробль — Херманн (Хофманн, 76), Эмболо (Штиндль, 82), Тюрам (Бенсебаини, 88) — Плеа

Кельн: Хорн — Эхизибуе, Мере (Модест, 85), Ляйнстер — Шмитц, Скири, Гектор, Кайнц (Дрекслер, 66), Якобс (Тильманн, 72) — Ут, Кордоба

Предупреждения: Тюрам — Кайнц, Ут