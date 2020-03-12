Вашему вниманию видеообзор матча Бундеслиги.
Боруссия М - Кельн, Getty Images
12 марта 2020, 00:52
В рамках 21-го тура немецкой Бундеслиги гладбахская Боруссия принимала Кельн.
Боруссия М - Кельн 2:1
Голы: Эмболо, 32, Мере, 70 (в свои ворота) — Ут, 81
Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Bендт — Крамер, Штробль — Херманн (Хофманн, 76), Эмболо (Штиндль, 82), Тюрам (Бенсебаини, 88) — Плеа
Кельн: Хорн — Эхизибуе, Мере (Модест, 85), Ляйнстер — Шмитц, Скири, Гектор, Кайнц (Дрекслер, 66), Якобс (Тильманн, 72) — Ут, Кордоба
Предупреждения: Тюрам — Кайнц, Ут.