Спортдир Лейпцига: Мы готовы к уходу Вернера

Германия

За нападающим выстроились в очередь топ-клубы Старого Света.

Спортивный директор РБ Лейпциг Марку Кроше прокомментировал повышенный интерес европейских топ-клубов к нападающему "быков" Тимо Вернеру.

"Для Тимо вполне естественно быть объектом внимания других клубов. Но это не заставляет меня не спать по ночам. Мы к этому готовы, мы держим в уме альтернативы", — цитирует функционера Bild.

На данный момент известно об интересе к Вернеру со стороны Ливерпуля, Манчестер Юнайтед, Барселоны и Реала.

В 36 матчах сезона-2019/20 Вернер в составе "быков" забил 27 голов и отдал 12 результативных передач.