Германия

Мюнхенцы хотят сохранить вингера в команде.

Руководство Баварии желает сесть за стол переговоров с крайним полузащитником Кингсли Команом, чтобы обсудить условия нового контракта, сообщает FootMercato.

Напомним, действующее соглашение французского футболиста истекает в 2023 году. Отмечается, что мюнхенцы хотят связать игрока сделкой до 2025 года.

По данным источника, Коман не спешит продлевать договор, так как потенциальный приход в команду вингера Манчестер Сити Лероя Сане может поставить под сомнение его место в основе.

Ранее сообщалось, что из Баварии в стан "горожан" может отправиться защитник Давид Алаба.