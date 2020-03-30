Германия

Соперник Шахтера в Лиге Европы поддерживает форму благодаря тренировкам в небольших группах.

Главный тренер Вольфсбурга Оливер Гласнер поведал, что в Германии футбольными властями запрещено проводить групповые тренировки.

"Нам пришло письмо от Немецкого футбольного союза о запрете командных тренировок до 5 апреля как минимум. Мы продолжаем тренироваться небольшими группами, соблюдаем все требования. Не будем проводить командные занятия до 5 апреля", — цитирует специалиста Bild.

Вольфсбург размещается на седьмой строчке Бундеслиги. В Лиге Европы "волки" уступили донецкому Шахтеру 1:2 в родных стенах в первом матче.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.