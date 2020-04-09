На французского хавбека претендуют английские гранды.
Карентен Толиссо, getty images
09 апреля 2020, 10:50
В будущее трансферное окно полузащитник Баварии Карентен Толиссо может отправиться играть в английскую Премьер-лигу, сообщает Foot Mercato.
По данным источника, за французского футболиста претендуют Манчестер Юнайтед и Арсенал. Отмечается, что мюнхенцы открыты к продаже игрока в межсезонье.
Утверждалось, что тренерский штаб "красных" не рассчитывает на хавбека в том числе из-за его травматичности. Также на Толиссо претендуют Наполи, Атлетико и Ювентус.
Ранее сообщалось, что в гонку за полузащитником может вступить миланский Интер.