Германия

На французского хавбека претендуют английские гранды.

В будущее трансферное окно полузащитник Баварии Карентен Толиссо может отправиться играть в английскую Премьер-лигу, сообщает Foot Mercato.

По данным источника, за французского футболиста претендуют Манчестер Юнайтед и Арсенал. Отмечается, что мюнхенцы открыты к продаже игрока в межсезонье.

Утверждалось, что тренерский штаб "красных" не рассчитывает на хавбека в том числе из-за его травматичности. Также на Толиссо претендуют Наполи, Атлетико и Ювентус.

Ранее сообщалось, что в гонку за полузащитником может вступить миланский Интер.