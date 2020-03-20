Италия

Французский полузащитник находится в сфере интересов "нерадзурри".

Интер нацелился на полузащитника Баварии Корентина Толиссо, сообщает Gazzetta dello Sport.

Источник отмечает, что в подписании француза лично заинтересован главный тренер Интера Антонио Конте.

В этом сезоне Корентин Толиссо провел 24 поединка в футболке Баварии, в которых забил три гола и сделал пять результативных передач.

Отметим, что на французского полузащитника также претендуют другие итальянские гранды — Наполи и Ювентус.