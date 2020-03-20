Французский полузащитник находится в сфере интересов "нерадзурри".
Корентин Толиссо, фото getty images
20 марта 2020, 12:46
Интер нацелился на полузащитника Баварии Корентина Толиссо, сообщает Gazzetta dello Sport.
Источник отмечает, что в подписании француза лично заинтересован главный тренер Интера Антонио Конте.
В этом сезоне Корентин Толиссо провел 24 поединка в футболке Баварии, в которых забил три гола и сделал пять результативных передач.
Отметим, что на французского полузащитника также претендуют другие итальянские гранды — Наполи и Ювентус.