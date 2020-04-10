Германия

Карл-Хайнц Румменигге рассказал, за сколько клуб готов приобрести полузащитника Манчестер Сити.

Лерой Сане все еще может перейти в Баварию. Тем не менее, руководство мюнхенского клуба не готово выложить за него более 100 миллионов евро.

"Бавария могла бы приобрести его за 100-120 миллионов евро до травмы, теперь может выйти значительно дешевле"

"Возможно, речь идет о сумме от 30 до 50 миллионов евро", — приводит слова Руммениге Goal.com.

Отметим, что Лерой Сане получил травму в августе в матче за Суперкубок Англии против Ливерпуля и с тех пор не играл.

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