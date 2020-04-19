Германия

Пини Захави не может добраться в Мюнхен из-за ситуации с коронавирусом.

Бавария и Давид Алаба на данный момент не ведут переговоры, сообщает Sport1.

По информации источника, проблема кроется в том, что агент футболиста не может добраться в Мюнхен из-за ситуации с коронавирусом – границы Германии закрыты.

Но есть и второй момент: Пини Захави хочет надавить на руководство, чтобы получить более выгодное предложение для своего клиента.

Отметим, что в продлении контракта заинтересован лично главный тренер Ханс Флик, а нынешнее соглашение австрийца с клубом рассчитано до 30 июня 2021 года.

В текущем сезоне Алаба провел 20 матчей в чемпионате Германии: на его счету один гол и одна результативная передача.

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