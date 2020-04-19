Германия

Правый защитник Шахтера в сфере интересов мюнхенской команды.

Альваро Одриосола покинет Баварию и вернется в Реал, сообщает Sport1. Испанский футболист находится в мюнхенском клубе на правах аренды до конца сезона.

"Ротен" рассматривает несколько вариантов усиления позиции правого защитника. Среди них: Сержиньо Деста из Аякса, Ашраф Хакими из Боруссии Дортмунд (права принадлежат Реалу) и Бенжамин Хенрихс из Монако.

Также Sport1 отмечает, что среди вариантов Додо. Бавария может вернуться к его кандидатуре, и это уже не первый раз, когда мюнхенский коллектив связывают с бразильцем.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед проявляет интерес к футболисту Шахтера Тете.

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