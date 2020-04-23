Германия

Английский вингер сможет зарабатывать значительно больше, если подпишет новое соглашение со "шмелями".

Боруссия Дортмунд не намерена терять одного из своих ведущих игроков Джейдона Санчо. Вместо этого клуб собирается предложить вингеру продление контракта на еще один сезон, сообщает Forbes.

Если Санчо подпишет новый контракт, его зарплата в клубе вырастет на 4 млн евро – до 10 млн за сезон. Кроме того, с большой долей вероятности дортмундцы смогут предложить ему участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне – что отнюдь не гарантировано в Манчестер Юнайтед, который также претендует на игрока.

Еще одним фактором, который способен убедить Санчо задержаться в Дортмунде, может стать его связка с норвежцем Эрлингом Холандом, который присоединился к команде зимой.

Контракт 20-летнего Санчо с Боруссией действует до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Джейдон отметился 17 голами и 19 результативными передачами в 35 матчах во всех турнирах за Боруссию.

Издание The Peoples Person утверждает, что альтернативой Санчо для Манчестер Юнайтед может стать вингер Шахтера Тете.