Германия

Правый защитник "ткачей" может продолжить карьеру в Германии.

Спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич встретится в Мюнхене с агентом защитника Лиона Пьера Калюлю, сообщает Sport1.de.

19-летний футболист в нынешнем сезоне играет за дубль Лиона. Летом он должен стать свободным агентом.

Предполагается, что в Баварии Калюлю также изначально будет играть за резервную команду, а также тренироваться с первым составом.

Кроме Баварии, интерес к Калюлю приписывают Милану, Севилье и Порту. Также хотел бы продлить контракт с защитником и Лион.