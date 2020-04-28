Правый защитник "ткачей" может продолжить карьеру в Германии.
Пьер Калюлю, Getty Images
28 апреля 2020, 08:42
Спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич встретится в Мюнхене с агентом защитника Лиона Пьера Калюлю, сообщает Sport1.de.
19-летний футболист в нынешнем сезоне играет за дубль Лиона. Летом он должен стать свободным агентом.
Предполагается, что в Баварии Калюлю также изначально будет играть за резервную команду, а также тренироваться с первым составом.
Кроме Баварии, интерес к Калюлю приписывают Милану, Севилье и Порту. Также хотел бы продлить контракт с защитником и Лион.
Еще одним игроком, в котором заинтересована Бавария, является вингер Валенсии Ферран Торрес