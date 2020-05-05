Германия

Стороны, видимо, договорились о новом соглашение до 2023 года.

Полузащитник Баварии Тиаго Алькантара близок к продлению своего пребывания на Альянц-Арене. Об этом сообщает Bild.

Источник информирует о том, что клуб и футболист успешно завершили переговоры относительно нового контракта и уже на этой неделе о данном решении будет объявлено официально.

Издание не сообщает о сроках нового контракта, однако, ранее другой немецкий таблоид Kicker сообщал, что новый контракт между Тиаго и Баварией будет подписан до 2023 года. Действующее соглашение рассчитано на сотрудничество сторон до 2021 года.

Тиаго Алькантара защищает цвета мюнхенского клуба с 2013 года, когда он перебрался из Барселоны за 25 млн евро.

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