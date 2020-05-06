Германия

Вашему вниманию нарезка лучших игровых моментов норвежского вундеркинда в чемпионате Германии.

Эрлинг Холанд перебрался в дортмундскую Боруссию лишь этой зимой, но уже успел войти в когорту лучших игроков сезона в немецкой Бундеслиге.

19-летний норвежец в 8 матчах отличился 9 голами и совершил 2 результативные передачи во внутреннем первенстве (еще 3 матча и 3 гола — в Лиге чемпионов в составе "шмелей"). Помимо этого, габаритный нападающий запомнился своим непревзойденным стилем игры.

Вашему вниманию подборка лучших игровых моментов Холанда в специальной видеоподборке от Бундеслиги.

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