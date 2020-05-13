Германия

Американец намерен покинуть Аякс.

Правый фулбек Сержиньо Дест уже в ближайшее трансферное окно намерен покинуть Аякс. Таким раскладом намерена воспользоваться мюнхенская Бавария. Об этом сообщает Fussball Transfers.

"Ротен" установили наблюдение за 19-летним американцем еще прошлым летом, однако тогда переговоры с амстердамским клубом провалились.

Контракт Деста с Аяксом рассчитан до 2022 года, а подписывать новое соглашение игрок не намерен и сообщил руководству клуба о своем желании сменить клубную прописку. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 18 млн евро.

В нынешнем сезоне Дест отыграл 36 матчей за аяксидов, отметившись 2 голами и 6 результативными передачами.

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