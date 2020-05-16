Анонс сего тура уже доводилось писать, но всем известные события не дали матчам состоятся. И вот, время пришло, и 26-й игровой день в чемпионате Германии вот-вот будет сыгран, что вызывает радость у миллионов болельщиков по всему миру. Немцы вообще молодцы — последними из топ-лиг прекратили играть и первыми возобновили турнир. Что же, перейдем наконец к футбольной составляющей.

В первую очередь, нас ждет Рурское дерби, о котором поговорим отдельно. Лейпциг сразится с Фрайбургом, Бавария отправится в гости к Униону, Гладбах ждет тяжелый выезд во Франкфурт и многое другое.

26-й тур:

16:30 Фортуна Фортуна -:- Падерборн Падерборн  
16:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг -:- Фрайбург Фрайбург  
16:30 Хоффенхайм Хоффенхайм -:- Герта Герта  
16:30 Боруссия Д Боруссия Д -:- Шальке Шальке  
16:30 Аугсбург Аугсбург -:- Вольфсбург Вольфсбург  
19:30 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт -:- Боруссия М Боруссия М  

17 МАЯ 2020

16:30 Кельн Кельн -:- Майнц Майнц  
19:00 Унион Берлин Унион Берлин -:- Бавария Бавария  

18 МАЯ 2020

21:30 Вердер Вердер -:- Байер Байер


Лейпциг — Фрайбург
Суббота, 16 мая, Ред Булл Арена. 16:30. Прямая трансляция на Футбол 2

Естественно, оценивать форму команд мы не можем, так как ее нет как таковой, но общие кондиции коллективов в сезоне понятны, глядя на турнирную таблицу. Лейпциг продолжает бороться за победу в Бундеслиге, и "быков" смело можно считать главными конкурентами Баварии в этой борьбе — уж больно простой у них календарь. 

Тем не менее, Фрайбург также нельзя назвать самым простым соперником. "Грифы" в текущем сезоне прыгнули где-то выше головы, а в первой половине сезона и вовсе пребывали порой в зоне Лиги чемпионов. Сейчас же цель команды — это шестое место, которое дает право выступить в Лиге Европы в будущем сезоне.

Ориентировочные составы: 

Лейпциг: Гулачи — Мукиеле, Клостерманн, Хальстенберг — Адамс, Сабитцер, Лаймер, Анхелиньо — Нкунку, Вернер — Шик

Фрайбург: Шволов — Гульде, Кох, Хайнц — Шмид, Хаберер, Хефлер, Гюнтер — Вальдшмидт, Петерсен, Грифо

Не сыграют: Упамекано

footballпрогноз 2:1

Хоффенхайм — Герта 
Суббота, 16 мая, ПреЗеро Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Битва середняков турнирной таблицы, у которых, впрочем, разные задачи. В первую очередь, желание Герты заключается в том, чтобы как можно быстрее обезопасить себя от зоны вылета и продолжить перестройку уже в межсезонье. Вряд ли берлинцы рассчитывают зацепиться за шестое еврокубковое место, хоть теоретические шансы есть. 

Хоффенхайм наоборот, нацелен пробиться в еврокубки. И шансы у "деревенских" неплохие, несмотря на то, что конкурентов в достатке. Конечно, Хоффе регулярно допускал осечки, но после карантина все команды начали с чистого листа, что является отличным шансом для команды включиться в борьбу.

Ориентировочные составы:

Хоффенхайм: Бауманн — Пош, Акпогума, Хюбнер — Кадерабек, Руди, Гриллич, Самассеку, Сков — Бебу, Баумгартнер

Герта: Ярштайн — Клюнтер, Штарк, Боята, Платтенхардт — Скьелбред, Аскасибар, Миттельштадт — Лукебакио, Кунья — Пьонтек

Не сыграют: Адамян, Белфодил, Крамарич — Дарида, Рекик, Калу

footballпрогноз 2:3

Фортуна — Падерборн
Суббота, 16 мая, Меркур ШпильАрена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Битва аутсайдеров. Причем отличный шанс для обоих коллективов дать себе серьезный толчок с точки зрения борьбы за выживание. Фортуна находится в зоне переходных матчей, и задача-минимум дюссельдофцев — не подпустить к себе Вердер и тот же Падерборн. У "черно-синих", конечно, ситуация куда печальнее, но во второй половине сезона команда демонстрировала неплохой футбол. Нельзя сказать, что Падерборн не способен исправить тяжелое положение, но начинать надо уже с матча против Фортуны.

Ориентировочные составы:

Фортуна: Кастенмайер — Айхан, Хоффманн, Зутнер — Циммерманн, Штегер, Бодзек, Бериша, Томми — Караман, Хеннингс 

Падерборн: Зингерле — Янс, Штродиек, Шонлау, Коллинз — Василиадис, Гьясула, Сабири — Прегер, Србени, Антви-Аджей

Не сыграют: Финк, Штеффен — Килиан, Мамба

footballпрогноз 1:1

Аугсбург — Вольфсбург
Суббота, 16 мая, ВВК Арена, 16:30. Прямая трансляция на Футбол 3

Аугсбургу не удалось особо удивить футбольную общественность — команда традиционно положительные полосы сменяет на негативные. Перед карантином дела у "фуггеров" складывались уж совсем плохо. Команда проиграла три последних поединка, да и изменения произошли на тренерском посту.

Задачи Вольфсбурга на этот сезон куда весомее — на кону шестое место и путевка в Лигу Европы. Только вот расписание у "волков" чуть ли не сложнейшее, а значит команда Гласнера не может позволять себе допускать ошибку в игре против Аугсбурга, если "зеленые" все-таки хотят зацепиться за еврокубки.

Ориентировочный состав:

Аугсбург: Кубек — Фрамбергер, Гуволеу, Йедвай, Макс — Хедира, Байер — Рихтер, Левен, Варгас — Нидерлехнер

Вольфсбург: Кастеель — Мбабу, Кнохе, Брукс, Руссийьон — Штеффен, Шлагер, Арнольд — Мехмеди, Гинчек, Брекало

Не сыграют: Камачо, Герхардт, Гилавоги, Виллиам, Вегхорст

footballпрогноз 3:1

Айнтрахт — Боруссия М
Суббота, 16 мая, Коммерцбанк Арена, 19:30. Прямая трансляция на Футбол 1

Один из самых ярких поединков уикэнда. Гладбах остается среди претендентов на чемпионство, но команде Розе необходимо решить свою проблему, которая следует за ними по ходу сезона — терять очки на выезде против коллективов уровнем ниже. Любая осечка может не только выбить "жеребцов" из гонки за серебряную салатницу.

Айнтрахт же в текущем сезоне никак не может отыскать себя. Всплески хороших поединков сменяют негативные серии, и "орлам" даже теоретически будет сложно зацепиться за еврокубки. Вероятно, команде Хюттера стоит достойно завершить сезон и думать о высоких задачах на будущее.

Ориентировочные составы:

Франкфурт: Трапп — Туре, Абрахам, Хинтереггер, Н'Дика — Соу, Ильзанкер — Чендлер, Камада, Костич — Сильва

Гладбах: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни — Херрманн, Штробль, Нойхаус — Эмболо — Плеа, Тюрам

Не сыграют: Де Гузман — Джонсон, Закария

footballпрогноз 2:1

Кельн — Майнц
Воскресенье, 17 мая, РейнЭнерджи Арена, 16:30. Прямая трансляция на Футбол 1

Если еще в первой половине сезона Кельн был стабильным обитателем дна турнирной таблицы, то ближе к новому году "козлы" набрали просто невероятных ход. К примеру, из восьми поединков в рамках Бундеслиги команда одержала победу в пяти, вполне уверенно занимая место в середине турнирной таблицы.

Майнц такой динамикой похвастаться не может — "карнавальщики" играют с переменным успехов, и скорее думают о том, как обеспечить себе Бундеслигу на следующий сезон. 

Ориентировочный состав: 

Кельн: Хорн — Эхизибуэ, Борнау, Лейстнер, Каттербах — Шхири, Гектор — Каинц, Ут, Дрекслер — Кордоба

Майнц: Мюллер — Сент-Джаст, Брума, Ниахате — Баку, Баррейру, Латца, Мвене — Онисиво, Куайсон — Салай

Не сыграют: Чичос, Хаупманн, Якобс — Матета

footballпрогноз 1:1

Унион — Бавария
Воскресенье, 17 мая, Ан дер Альтен Форстерай, 19:00. Прямая трансляция на Футбол 2

Мюнхенцы ушли на карантин, будучи на первом месте и имея комфортное преимущество в четыре очка от ближайшего преследователя. И в целом, "красные" очень ударно выступали в 2020 году, но открытым остается вопрос, удастся ли продлить удачную серию после рестарта, учитывая, что у футболистов форма отсутствует как таковая. 

Кроме того, соперник у Баварии не самый простой. Унион, который проводит свой дебютный сезон в Бундеслиге, зарекомендовал себя как довольно цепкого оппонента, который отвоевал свое место в середине таблицы. Вероятно, фактор домашнего поля,  хоть и без зрителей, также может сыграть свою роль.

Ориентировочные составы:

Унион: Гикиевич — Хюбнер, Шлоттербек, Суботич — Триммель, Гентнер, Андрих, Ленц — Ингварцен, Бюльтер — Андерссон

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Тьяго — Гнабри, Мюллер, Коман — Левандовски

Не сыграют: Беккер, Фридрих, Гогия, Малли — Коутиньо, Толиссо, Зюле

footballпрогноз 1:3

Вердер — Байер
Понедельник, 18 мая, Везерштадион, 21:30. Прямая трансляция на Megogo

Заключительный поединок долгожданного 26-го тура, в котором встречаются команды с совершенно противоположными задачами. Вердер все свои силы намерен бросить, чтобы сохранить прописку в элите немецкого футбола. Сезон для бременцев получается крайне тяжелым, омраченным катастрофическим количеством травм. Тем не менее, впереди еще девять поединков, и все шансы выжить у "зеленых" есть.

Байер, в свою очередь, воодушевленно смотрит вперед, ведь леверкузенцы как минимум сражаются за зону Лиги чемпионов, а в теории могут и вовсе за победу в чемпионате побороться. Другое дело, что для подобных задач допускать ошибки в матче против таких соперников, как Вердер, никак нельзя. Так что с турнирной точки зрения — это очень интересный матч.

Ориентировочные составы:

Бремен: Павленка — Велькович, Фогт, Мойсандер — Гебре Селассие, Эггештайн, Шахин, Аугустинссон — Биттенкур, Зельке, Рашица

Леверкузен: Градецки — Та, С. Бендер, Тапсоба — Л. Бендер, Баумгартлингер, Арангуиз, Венделл — Беллараби, Диаби — Хаверц

Не сыграют: Клаасен, Писарро

footballпрогноз 2:2

Таблица:

1 Бавария Бавария 25 55
2 Боруссия Д Боруссия Д 25 51
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 25 50
4 Боруссия М Боруссия М 25 49
5 Байер Байер 25 47
6 Шальке Шальке 25 37
7 Вольфсбург Вольфсбург 25 36
8 Фрайбург Фрайбург 25 36
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 25 35
10 Кельн Кельн 25 32
11 Унион Берлин Унион Берлин 25 30
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 24 28
13 Герта Герта 25 28
14 Аугсбург Аугсбург 25 27
15 Майнц Майнц 25 26
16 Фортуна Фортуна 25 22
17 Вердер Вердер 24 18
18 Падерборн Падерборн 25 16