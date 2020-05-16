Германия

Football.ua анонсирует 26-й тур чемпионата Германии.

Анонс сего тура уже доводилось писать, но всем известные события не дали матчам состоятся. И вот, время пришло, и 26-й игровой день в чемпионате Германии вот-вот будет сыгран, что вызывает радость у миллионов болельщиков по всему миру. Немцы вообще молодцы — последними из топ-лиг прекратили играть и первыми возобновили турнир. Что же, перейдем наконец к футбольной составляющей.

В первую очередь, нас ждет Рурское дерби, о котором поговорим отдельно. Лейпциг сразится с Фрайбургом, Бавария отправится в гости к Униону, Гладбах ждет тяжелый выезд во Франкфурт и многое другое.

26-й тур:

21:30 Вердер -:- Байер

Лейпциг — Фрайбург

Суббота, 16 мая, Ред Булл Арена. 16:30. Прямая трансляция на Футбол 2 Естественно, оценивать форму команд мы не можем, так как ее нет как таковой, но общие кондиции коллективов в сезоне понятны, глядя на турнирную таблицу. Лейпциг продолжает бороться за победу в Бундеслиге, и "быков" смело можно считать главными конкурентами Баварии в этой борьбе — уж больно простой у них календарь. Тем не менее, Фрайбург также нельзя назвать самым простым соперником. "Грифы" в текущем сезоне прыгнули где-то выше головы, а в первой половине сезона и вовсе пребывали порой в зоне Лиги чемпионов. Сейчас же цель команды — это шестое место, которое дает право выступить в Лиге Европы в будущем сезоне. Ориентировочные составы: Лейпциг: Гулачи — Мукиеле, Клостерманн, Хальстенберг — Адамс, Сабитцер, Лаймер, Анхелиньо — Нкунку, Вернер — Шик Фрайбург: Шволов — Гульде, Кох, Хайнц — Шмид, Хаберер, Хефлер, Гюнтер — Вальдшмидт, Петерсен, Грифо Не сыграют: Упамекано прогноз 2:1

Хоффенхайм — Герта

Суббота, 16 мая, ПреЗеро Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Битва середняков турнирной таблицы, у которых, впрочем, разные задачи. В первую очередь, желание Герты заключается в том, чтобы как можно быстрее обезопасить себя от зоны вылета и продолжить перестройку уже в межсезонье. Вряд ли берлинцы рассчитывают зацепиться за шестое еврокубковое место, хоть теоретические шансы есть.

Хоффенхайм наоборот, нацелен пробиться в еврокубки. И шансы у "деревенских" неплохие, несмотря на то, что конкурентов в достатке. Конечно, Хоффе регулярно допускал осечки, но после карантина все команды начали с чистого листа, что является отличным шансом для команды включиться в борьбу.

Ориентировочные составы:

Хоффенхайм: Бауманн — Пош, Акпогума, Хюбнер — Кадерабек, Руди, Гриллич, Самассеку, Сков — Бебу, Баумгартнер

Герта: Ярштайн — Клюнтер, Штарк, Боята, Платтенхардт — Скьелбред, Аскасибар, Миттельштадт — Лукебакио, Кунья — Пьонтек

Не сыграют: Адамян, Белфодил, Крамарич — Дарида, Рекик, Калу

прогноз 2:3

Фортуна — Падерборн

Суббота, 16 мая, Меркур ШпильАрена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Битва аутсайдеров. Причем отличный шанс для обоих коллективов дать себе серьезный толчок с точки зрения борьбы за выживание. Фортуна находится в зоне переходных матчей, и задача-минимум дюссельдофцев — не подпустить к себе Вердер и тот же Падерборн. У "черно-синих", конечно, ситуация куда печальнее, но во второй половине сезона команда демонстрировала неплохой футбол. Нельзя сказать, что Падерборн не способен исправить тяжелое положение, но начинать надо уже с матча против Фортуны.

Ориентировочные составы:

Фортуна: Кастенмайер — Айхан, Хоффманн, Зутнер — Циммерманн, Штегер, Бодзек, Бериша, Томми — Караман, Хеннингс

Падерборн: Зингерле — Янс, Штродиек, Шонлау, Коллинз — Василиадис, Гьясула, Сабири — Прегер, Србени, Антви-Аджей

Не сыграют: Финк, Штеффен — Килиан, Мамба

прогноз 1:1

Аугсбург — Вольфсбург

Суббота, 16 мая, ВВК Арена, 16:30. Прямая трансляция на Футбол 3

Аугсбургу не удалось особо удивить футбольную общественность — команда традиционно положительные полосы сменяет на негативные. Перед карантином дела у "фуггеров" складывались уж совсем плохо. Команда проиграла три последних поединка, да и изменения произошли на тренерском посту.

Задачи Вольфсбурга на этот сезон куда весомее — на кону шестое место и путевка в Лигу Европы. Только вот расписание у "волков" чуть ли не сложнейшее, а значит команда Гласнера не может позволять себе допускать ошибку в игре против Аугсбурга, если "зеленые" все-таки хотят зацепиться за еврокубки.

Ориентировочный состав:

Аугсбург: Кубек — Фрамбергер, Гуволеу, Йедвай, Макс — Хедира, Байер — Рихтер, Левен, Варгас — Нидерлехнер

Вольфсбург: Кастеель — Мбабу, Кнохе, Брукс, Руссийьон — Штеффен, Шлагер, Арнольд — Мехмеди, Гинчек, Брекало

Не сыграют: Камачо, Герхардт, Гилавоги, Виллиам, Вегхорст

прогноз 3:1

Айнтрахт — Боруссия М

Суббота, 16 мая, Коммерцбанк Арена, 19:30. Прямая трансляция на Футбол 1

Один из самых ярких поединков уикэнда. Гладбах остается среди претендентов на чемпионство, но команде Розе необходимо решить свою проблему, которая следует за ними по ходу сезона — терять очки на выезде против коллективов уровнем ниже. Любая осечка может не только выбить "жеребцов" из гонки за серебряную салатницу.

Айнтрахт же в текущем сезоне никак не может отыскать себя. Всплески хороших поединков сменяют негативные серии, и "орлам" даже теоретически будет сложно зацепиться за еврокубки. Вероятно, команде Хюттера стоит достойно завершить сезон и думать о высоких задачах на будущее.

Ориентировочные составы:

Франкфурт: Трапп — Туре, Абрахам, Хинтереггер, Н'Дика — Соу, Ильзанкер — Чендлер, Камада, Костич — Сильва

Гладбах: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни — Херрманн, Штробль, Нойхаус — Эмболо — Плеа, Тюрам

Не сыграют: Де Гузман — Джонсон, Закария

прогноз 2:1

Кельн — Майнц

Воскресенье, 17 мая, РейнЭнерджи Арена, 16:30. Прямая трансляция на Футбол 1

Если еще в первой половине сезона Кельн был стабильным обитателем дна турнирной таблицы, то ближе к новому году "козлы" набрали просто невероятных ход. К примеру, из восьми поединков в рамках Бундеслиги команда одержала победу в пяти, вполне уверенно занимая место в середине турнирной таблицы.

Майнц такой динамикой похвастаться не может — "карнавальщики" играют с переменным успехов, и скорее думают о том, как обеспечить себе Бундеслигу на следующий сезон.

Ориентировочный состав:

Кельн: Хорн — Эхизибуэ, Борнау, Лейстнер, Каттербах — Шхири, Гектор — Каинц, Ут, Дрекслер — Кордоба

Майнц: Мюллер — Сент-Джаст, Брума, Ниахате — Баку, Баррейру, Латца, Мвене — Онисиво, Куайсон — Салай

Не сыграют: Чичос, Хаупманн, Якобс — Матета

прогноз 1:1

Унион — Бавария

Воскресенье, 17 мая, Ан дер Альтен Форстерай, 19:00. Прямая трансляция на Футбол 2

Мюнхенцы ушли на карантин, будучи на первом месте и имея комфортное преимущество в четыре очка от ближайшего преследователя. И в целом, "красные" очень ударно выступали в 2020 году, но открытым остается вопрос, удастся ли продлить удачную серию после рестарта, учитывая, что у футболистов форма отсутствует как таковая.

Кроме того, соперник у Баварии не самый простой. Унион, который проводит свой дебютный сезон в Бундеслиге, зарекомендовал себя как довольно цепкого оппонента, который отвоевал свое место в середине таблицы. Вероятно, фактор домашнего поля, хоть и без зрителей, также может сыграть свою роль.

Ориентировочные составы:

Унион: Гикиевич — Хюбнер, Шлоттербек, Суботич — Триммель, Гентнер, Андрих, Ленц — Ингварцен, Бюльтер — Андерссон

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Тьяго — Гнабри, Мюллер, Коман — Левандовски

Не сыграют: Беккер, Фридрих, Гогия, Малли — Коутиньо, Толиссо, Зюле

прогноз 1:3

Вердер — Байер

Понедельник, 18 мая, Везерштадион, 21:30. Прямая трансляция на Megogo

Заключительный поединок долгожданного 26-го тура, в котором встречаются команды с совершенно противоположными задачами. Вердер все свои силы намерен бросить, чтобы сохранить прописку в элите немецкого футбола. Сезон для бременцев получается крайне тяжелым, омраченным катастрофическим количеством травм. Тем не менее, впереди еще девять поединков, и все шансы выжить у "зеленых" есть.

Байер, в свою очередь, воодушевленно смотрит вперед, ведь леверкузенцы как минимум сражаются за зону Лиги чемпионов, а в теории могут и вовсе за победу в чемпионате побороться. Другое дело, что для подобных задач допускать ошибки в матче против таких соперников, как Вердер, никак нельзя. Так что с турнирной точки зрения — это очень интересный матч.

Ориентировочные составы:

Бремен: Павленка — Велькович, Фогт, Мойсандер — Гебре Селассие, Эггештайн, Шахин, Аугустинссон — Биттенкур, Зельке, Рашица

Леверкузен: Градецки — Та, С. Бендер, Тапсоба — Л. Бендер, Баумгартлингер, Арангуиз, Венделл — Беллараби, Диаби — Хаверц

Не сыграют: Клаасен, Писарро

прогноз 2:2

Таблица: