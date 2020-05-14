Германия

Главный тренер национальной сборной не входит в число лиц, которые могут посещать поединки согласно требованиям лиги.

В субботу, 16 мая, возобновляются игры Бундеслиги после двухмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса.

Согласно медицинскому протоколу, все оставшиеся матчи сезона-2019/290 будут проходить без зрителей. Также будет введено ряд других ограничений.

Помимо этого, на каждом поединке смогут присутствовать лишь работники играющих клубов, представители лиги и работники телевидения.

По информации Bild, присутствовать на поединка Бундеслиги не сможет главный тренер сборной Германии Йоахим Лев, так как специалист не входит в соответствующий круг лиц.

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