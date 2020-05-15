Германия

Выбор польского нападающего не стал большим сюрпризом.

Нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски назвал имена лучших футболистов, которые выступают на позиции "девятки". В список 31-летнего поляка попали представители всех топ-5 лиг, кроме итальянской Серии А.

"Это довольно трудный вопрос. Но если говорить о только о "девятках", то я бы выделил Карима Бензема, Тимо Вернера, Луиса Суареса, Серхио Агуэро и Килиана Мбаппе", — приводит слова Левандовски Goal.com.

Напомним, ранее Роберт Левандовски поделился мнением касательно стремительного прогресса Эрлинга Холанда. Поляк считает, что у форварда дортмундской Боруссии огромный потенциал.