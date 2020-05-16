Германия

Football.ua анонсирует центральный матч 26-го тура Бундеслиги.

Долгожданный футбол топ-уровня наконец возвращается, и сегодняшний день войдет как минимум в историю немецкого чемпионата, когда Бундеслига возобновилась после столь неприятных и неожиданных обстоятельств. Но впереди нас ждет не просто поединок — Рурское дерби, которому суждено стать первым топ-противостоянием после возрождения европейского футбола.

Боруссия Д — Шальке

Суббота, 16 мая, Сигнал Идуна Парк, 16:30. Прямая трансляция на Футбол 1

И без всех бэкграундов данный поединок вызывает невероятный интерес. В какой бы форме не находились команды перед дерби, все это отходит на второй план непосредственно в самом поединке. Ярчайший пример — конец прошлого сезона. Боруссия была за шаг до победы в Бундеслиге, а Шальке, в свою очередь, всю дистанцию плелся на дне турнирной таблицы, имея отвратительную атакующую игру, забив за 34 поединка в турнире всего 37 голов. Только вот в дерби "кобальтовые" умудрились "хлопнуть" соперника на их поле, отметившись четырьмя результативными ударами. Такая потеря очков стоила "шмелям" очень дорого — Бавария выиграла титул.

В текущем же сезоне ситуация немного другая — дортмундцы все также пытаются отобрать серебряную салатницу у мюнхенцев, но и у Шальке есть существенная турнирная мотивация, ведь им необходимо защитить последнее шестое еврокубковое место. Естественно, и речи не идет о какой-либо форме футболистов — сегодня все в максимально равных условиях. Но если мы посмотрим на выступления команд до карантина, то увидим там очень похожую на прошлый сезон картину.

"Кобальтовые" очень неуверенно выступают во второй половине сезона, и лишь осечки конкурентов помогли им остаться в зоне еврокубков. В 2020 году команда Вангера победила лишь единожды, три раза проиграла и четырежды сыграла вничью. Разница голов еще менее приятна — четыре забитых и 15 пропущенных. Другое дело Боруссия, которая стабильно добывает результат. Семь из восьми матчей в Бундеслиге завершились победой, а атакующий кулак "шмелей" наколотил 24 гола. Ощутимо, по сравнению с Шальке.

К слову, стоит отметить, что аналогичный поединок в первой половине сезона на Фельтенс Арене завершился со счетом 0:0. Только не забываем, что тогда на острие атак у Дортмунда был Гетце, а сейчас — Эрлинг Холанд.

Тем не менее, история нас учит, что внимание на подобную статистику не стоит уж столь бдительно обращать. Кондиции команд равны, болельщиков Боруссии, которые бы давали дополнительную мотивацию, на трибунах Сигнал Идуна Парк не будет. Отдельно стоит поговорить о кадровых проблемах, которых не удалось избежать даже во время карантина.

Шальке точно не смогут помочь Маскарель, Кабак и Стамбули и, несмотря на эти потери, состав "синих" перед дерби максимально близок к оптимальному. Чего же не скажешь про Дортмунд. В грядущем противостоянии команде не помогут ключевые игроки полузащиты — Ройс, Витсель и Джан. Также вне заявки окажутся Загаду и Шульц, под сомнением участие Шмельцера.