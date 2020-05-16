Германия

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать шестого тура немецкой Бундеслиги между дортмундской Боруссией и гельзенкирхенским Шальке.

Европейский футбол "высшего" сорта возвращается на телеэкраны! При пустых трибунах "Зигналь-Идуна-Парк" в очередном эпизоде "Рурского дерби" сойдутся дортмундская Боруссия и гельзенкирхенский Шальке.

Дан-Аксель Загаду, Марко Ройс, Нико Шульц, Эмре Джан и Аксель Витсель — вот перечень футболистов, на которых, по причине повреждений у них разного характера, в предстоящей игре не сможет рассчитывать Люсьен Фавр. Отсюда и столь экспериментальный стартовый состав "шмелей". Юному Джованни Рейне предстоит навязать борьбу опытному Матиа Настасичу на фланге атаки хозяев поля.

Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Хуммельс, Аканжи — Хакими, Дауд, Дилейни, Геррейру — Рейна, Холанд, Брандт.

Запасные: Хитц, Санчо, Гетце, Балерди, Морей, Азар, Шмельцер, Фюрих, Рашль.

Шальке: Шуберт — Кенни, Тодибо, Настасич — Калиджиури, Сане, Маккенни, Ощипка — Арит, Раман, Сердар.

Запасные: Нюбель, Миранда, Грегорич, Матондо, Кутуджу, Бургшталлер, Шепф, Беккер, Меркан.

Матч Боруссия Д — Шальке начнется в 16:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.