Возвращение Бундеслиги обернулось для "волков" гостевой победой.
Аугсбург - Вольфсбург, Getty Images
16 мая 2020, 18:26
В 26-м туре немецкой Бундеслиги, который стал первым после возвращения из карантина, Аугсбург принимал на своем поле Вольфсбург.
Хозяева были близки к победе, однако на 67 минуте арбитр встречи не засчитал гол Удуохая после пересмотра видеоповтора.
В конечном итоге, в компенсированное ко второму тайму время, Гинчек, вышедший на замену, принес Вольфсбургу волевую победу.
Аугсбург — Вольфсбург 1:2
Голы: Едвай, 54 — Штеффен, 43, Гинчек, 90+
Аугсбург: Люте — Фрамбергер, Едвай, Сухи (Удуохай, 65), Макс — Байер, Хедира - Рихтер (Саренрен-Базее, 88), Левен (Кордова, 87), Варгас (Яго, 79) — Нидерлехнер.
Вольфсбург: Кастельс — Мбабу, Брукс, Понграчич, Отавио (Руссильон, 87) — Шлагер, Арнольд — Жоао Виктор (Клаус, 75), Мехмеди, Брекало (Гинчек, 61) - Штеффен
Предупреждения: Сухи — Отавио, Арнольд, Клаус